أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-1-2021 في مصر: الكيلو بـ24 جنيها

استقرت أسعار بورصة الدواجن في مستهل معاملات، اليوم الأربعاء، الموافق 6 يناير من العام 2021، ليسجل سعر الكيلو الجرام من الدواجن البيضاء حوالي 22 جنيها «تسليم المزرعة».

وخلال الفترة الماضية، شهدت أسعار الدواجن انخفاضا غير مسبوق، ووصلت لأدنى مستوى لها في شهر أغسطس من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى شكوى صغار المربين؛ إذ أن السعر العادل للكيلو جرام هو 24 جنيها.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن، وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وصرح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لجريدة «الوطن»، أنّ أسعار بورصة الدواجن شهدت استقرار نسبي خلال اليوم، بعد أن ارتفع في بداية الأسبوع، مضيفا إن سعر البيع للكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 22 إلى 23 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو بحسب كل منطقة وتكلفة النقل، مضيفا أن سعر الدواجن الحمراء، تراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك 27 جنيها، أما سعر الدواجن البلدي فيكون من المزرعة 28 جنيها، ويباع للمستهلك بـ 32 جنيها.

وأشار «السيد» إلى أن سعر كرتونة البيض وصل سعرها بالمزرعة 30 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيها، لافتا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 24 جنيها.

أما عن سعر الرومي، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّه يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيها إلى 48 جنيها.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وفي جولة لجريدة «الوطن»، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك ارتفاعا طفيفا في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على الشراء، جاءتكالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 25 جنيها، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 75 إلى 80 جنيها، أما الأوراك فقد سجلت 32 جنيها، والدبابيس 34 جنيها، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 24 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، 34 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 42 جنيها، والبلدي حوالي 48 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجل سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 52 جنيها، والأرنب 40 جنيها للكيلو.

ووفقا لتقرير للغرفة التجارية، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى 1.4 مليار دجاجة سنويا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.