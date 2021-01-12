في أول تعاملات الأسبوع الحالي.. أسعار النفط تنخفض

شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا وملحوظا خلال الأسبوع الماضي مع بداية العام الحالي 2021 منذ بدايته، حيث ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ آخر فبراير الماضي.

ووصلت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي إلى 56 دولارا للبرميل من خام برنت العالمي، و52 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس الأمريكي.

وخلال بدء تعاملات الأسبوع الحالي في أول يوم له شهدت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً يصل إلى -0.95% لخام برنت العالمي، و-0.36% لخام غرب تكساس الأمريكي.

ووصل سعر برميل النفط خام برنت العالمي إلى 55.46 دولار للبرميل اليوم الإثنين، و52.05 دولار للبرميل من خام غرب تكساس الأمريكي.

وشهدت أسعار النفط انخفاضاً كبيرا في مارس وأبريل لتصل لأقل سعر للبرميل في 21 من شهر أبريل الماضي، حيث سجل سعر البرميل من خام برنت العالمي مبلغ 20 دولارا للبرميل، وهو أقل مبلغ سجله النفط في هذه الفترة.

كما شهدت أسعار الخام الأمريكي انخفاضا كبيرا لم يصل له من قبل أواخر شهر فبراير إذ بدأت أسعاره في التهاوي تدريجيا إلى أن وصلت لأدنى مستوى له في 20 أبريل حيث هبط لأقل من الصفر وسجل البرميل -37 دولارا.

وجاءت هذه الانخفاضات الكبيرة بعد تفشي فيروس كورونا في العالم وارتفعت أعداد الإصابات والوفيات في العالم بشكل كبير جدا مما جعل الدول في العالم كله تغلق أبوابها أمام حركات الطيران والسفر وتداول البضائع والاستيراد والتصدير ووقف العمل وفرض حجر صحي عام وحظر تجوال.

وتسبب الإغلاق في وقف الأعمال والصناعة والتنقل والتجارة بين الدول، وهو ما أدى إلى خفض الطلب على النفط في حين توافر كميات كبيرة من الإنتاج والمعروض مما تسبب في تخمة في المعروض مع انخفاض كبير للطلب خاصة مع تضرر أكبر مستوردين للنفط في الصين وأوروبا بسبب الفيروس.