الحديدي مداعبة فريدة الشوباشي: الأكبر سنا «سخيفة» خليها الأكثر جمالا

مازحت الإعلامية لميس الحديدي، الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، التي ستترأس الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب 2021، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، حيث قالت لها «أنا عارفة إن الستات مبيحبوش قصة أكبر الأعضاء سنا دي، والموضوع سخيف بصراحة»، ولهذا أريد أن أقول إنك أكثر الأعضاء جمالا أو احتراما.

محاولتيش تغشي في تاريخ ميلادك

وبدورها ردت «الشوباشي» خلال المداخلة الهاتفية التي جمعتهم ضمن حلقة اليوم الإثنين من برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، قائلة إنها كاتبة تاريخ ميلادها من أول لحظة على فيس بوك وفي كل «حتة»، لتمازحها من جديد الإعلامية، «محاولتيش تغيري يا أستاذة فريدة، وقلتي لنفسك أغش في الوقت كدا وفي السنين شوية، يمكن يكون ألطف».

وأعربت «الحديدي»، عن سعادتها البالغة بكون الجلسة الافتتاحية للبرلمان ستترأسها سيدة: «هقعد أتفرج عليكي، علشان سعيدة جدا إن سيدة هي الرئيسة، ومش أي سيدة دي فريدة الشوباشي»، السيدة التي تملك فكر وعقل مختلف وكاتبة كبيرة وتاريخ بالنضال الوطني: «يعني حد مش قليل».