أمين عام «الأطباء»: الذهاب إلى المستشفيات يزيد احتمالية عدوى كورونا

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، وأستاذ التخدير والرعاية المركزة، إن التعامل مع فيروس كورونا المستجد، باللقاحات التي اعتمدت مؤخرا، سواء اللقاح الصيني أو أسترا زينكا أو فايزر وغيره، سيمثل ذلك نقلة كبيرة وجيدة، في معركة كورونا، لأن هذه هو المخرج الوحيد من تلك الأزمة، فبعد الفشل في إيجاد علاج للمرض حتى هذا الوقت، لم يعد أمامنا حل سوى تطعيم المواطنين والأطقم الطبية بتلك اللقاحات، لتجنب الإصابة الذي يعد أهم كثيرا من العلاج بعد الإصابة.

ينصح بالابتعاد عن المستشفيات خلال الفترة الحالية

ونصح «عبدالحي»، خلال لقائه عبر zoom، بحلقة أمس الاثنين من برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، المواطنين بتأجيل كل الأمور التي تستدعي استعجالهم الذهاب إلى المستشتفيات خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن كل المستشفيات الآن نسبة اشتباه كورونا لدى المترددين على تلك المستشفيات، عالية بشكل كبير، ولهذا التواجد بالمستشفيات يزيد من احتمالية الإصابة، ويزيد من الاحتياج إلى الخدمات الصحية والطبية، في الوقت الذي نحتاج فيه توجيه كل الإمكانيات لمرضى كورونا.

القرار السليم الآن الابتعاد عن إجراء أي عمليات باردة لا تستدعي العجلة

وتابع أمين عام نقابة الأطباء: «الحقيقة القرار الصح دلوقتي، وقف الحالات الباردة، والمقصود هنا العمليات التي ليس لها أي وجه للطوارئ»، معلنا أن هذا القرار تم تطبيقه مؤخرا بكل المستشفيات الجامعة والحكومية.

وواصل أن المستشفيات تقوم الآن بعمليات الطوارئ والأورام والكسور، إنما «لو عيان هيعمل عملية تقدر تستنى، شهر واتنين وتلاتة»، ننصح كل الناس هنا بالانتظار على تلك العمليات، وألا يذهبوا إلى المستشفيات إلا في حالة الضرورة القصوى، لأن في ذلك حماية لأنفسهم وللآخرين، وخطوة جيدة في مواجهة تفشي الفيروس».