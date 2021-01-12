«الأطباء» تنصح بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية: قدمنا 300 شهيد

شدد الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، وأستاذ التخدير والرعاية المركزة، أن أهم نصيحة يجب أن توجه إلى المواطنين الآن، في مواجهة وباء كورونا المستجد، هو ضرورة التزامهم بكل الإجراءات الوقائية «متخدوش الأمور ببساطة»، منتقدا حالة الاسترخاء التي ما زال يراها في الشارع من المواطنين في كل مكان، «للأسف لحد دلوقتي أهلنا مش واخدين الموضوع بالجدية المطلوبة»، رغم الارتفاع بأعداد الإصابات بين المواطنين، وكذلك بالفرق الطبية خط الدفاع الأول في معركة كورونا، معلنا أن تلك المعركة خسر الأطباء فيها 300 شهيد حتى الآن.

«الأطباء»: الفرق الطبية بالمستشفيات تعمل في ظروف صعبة ونسبة العدوى بينهم أصبحت مرتفعة

وأضاف «عبدالحي»، خلال لقائه عبر zoom، بحلقة أمس الاثنين من برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»: أناشد كل الناس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأن الفرق الطبية بكل المستشفيات تعمل في ظروف صعبة الآن، ونسبة العدوى بين أفراد الفريق الطبي عالية، فالأول كنا نقول «زميلنا فلان مصاب في مستشفى ما، دلوقتي كل طبيب في القسم بتاعه، في ناس مصابة، وزميله اللي جمبه مصاب».

«الأطباء»: شهداء الفرق الطبية وصلوا لـ 300 اليوم

وأشار إلى نسبة عدد الإصابات أصبحت مرتفعة، وكذلك الوفيات، فاليوم وصلنا لـ300 شهيد، وهؤلاء فقط المسجلين، غير الأعداد الأخرى غير المسجلة.

وأكمل: الحقيقة الموقف صعب، والفرق الطبية جميعها تعمل في ظروف صعبة جدا، ولهذا ناشد الناس أن ياخذوا الموضوع بمنتهى الجدية، «ومحدش يخرج غير في الضرورة القصوى».