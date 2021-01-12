للمحامين الجدد.. تعرف على مواعيد حلف اليمين وإجراءات الجلسة

بعد أن شهدت جلسة حلف اليمين الأخيرة للمحامين الجديد زحاما شديدا، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأثار الكثير من النقد من قبل المحامين للنقابة، متهمين الأخيرة بسوء التنظيم، قررت النقابة تقسيم أعداد الحضور في الجلسات المقبلة.

وقال الأمين العام لنقابة المحامين، حسين الجمال، إنه تم اتخاذ قرار لزيادة عدد جلسات حلف اليمين القانونية المتبقية والمقرر عقدها خلال شهر يناير الجاري، على أن تكون 4 جلسات بدلا من جلستين فقط، لكي يستطيع تقليل الأعداد المؤدية لليمين من المحامين الجدد تيسيرا عليهم.

«الوطن» توضح مواعيد وتفاصيل حضور جلسات حلف اليمين القادمة بحسب قرار الامين العام:

وتعقد الجلسات أيام 17 و20 و24 و27 يناير الجاري، بدلا من 17.

سيتم عقدها باتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس، بدلا من نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر الذي عقدت فيه جلسة حلف اليمين القانونية الأخيرة.

وكان الجمال أوضح أن كشوف المحامين الجدد المؤدين لليمين القانونية والخاصة بتلك الجلسات هي ذاتها المنشورة في وقت سابق عبر موقع النقابة مع تغيير التقسيم الخاص بالنقابات الفرعية الخاصة بكل جلسة فقط؛ نتيجة لزيادة عدد الجلسات المقررة من جلستين إلى أربع جلسات.

ويأتي القرار بعد أن اشتكى عدد كبير من المحامين الجدد، من سوء تنظيم حفل حلف اليمين، وتسلم كارنيه النقابة، بالأمس، مؤكدين أنه شهد تكدس عدد كبير من المحامين دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ضد فيروس كورونا.

وقالت فاطمة الزهراء عضو مجلس نقابة المحامين: «المشكلة ليست سوء تنظيم من النقابة ولكن في أن المحامين ليس لديهم استعداد أن يكونوا منظمين، فوجئنا بتزاحمهم وتكدسهم عند حلف اليمين واستلام الكارنيهات دون الحرص على أنفسهم».