هاني الناظر يحذر من استخدام الصابون المطهر: خطر على الجلد

أوصى الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بالاستحمام 3 مرات فقط في الأسبوع طوال فصل الشتاء، لمن لايخرج من منزله، ولكن من يخرج للعمل أو لأي سبب آخر فعليه الاستحمام يوميا، خصوصا بعد الرجوع من الخارج، محذرا من استخدام الصابون الذي يحتوي على مواد مطهرة؛ لخطورته على الجلد، بالإضافة لقتله أنواع من الميكروبات المفيدة للجلد.

ونصح «الناظر» باستخدام الصابون العادي أو صابون الجلسرين، خصوصا أنه آمن، ويناسب أصحاب البشرة الحساسة.

وكتب الدكتور هاني الناظر في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «من الأسئلة التي تصلني كطبيب أمراض جلدية هذه الأيام في ظل ظروف كورونا وخلال فصل الشتاء، ماهو عدد مرات الاستحمام المناسب؟، الإجابة إذا كنت حضرتك تعمل من المنزل أو لا تخرج بسبب ظروف كورونا فإن العدد المناسب 3 مرات أسبوعيا، أما إذا كنت تعمل وتخرج يوميا فتحتاج للاستحمام يوميا، خاصة بعد الرجوع من الخارج، وما نوع الصابون المناسب؟، وهل نستخدم صابون مطهر مثل الكبريت أو الديتول أو الفينيك؟».

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى أنه «لا ينصح تماما باستخدام الصابون الذي يحتوي على مواد مطهرة، لخطورته على الجلد، كما أنه يقتل أنواع من الميكروبات المفيدة للجلد، بالإضافة إلى أنه يعطي مناعة للميكروبات الممرضة ضد المضادات الحيوية».

وأكد «الناظر» أنه من الأفضل استخدام الصابون العادي، «وأنا شخصيا أفضل صابون الجلسرين، لأنه آمن ويناسب أيضا أصحاب البشرةالحساسة، وهل نحتاج ماء بارد أم دافئ؟.. الأفضل الماء الدافئ.. وبالنسبة لغسيل الشعر كم عدد مرات غسله أسبوعيا في الشتاء؟، مرتين أو ثلاثة على الأكثر، وأخيرا بالنسبة للأطفال كم عدد مرات الاستحمام لهم؟.. الإجابة يفضل الاستحمام يوميا».