رئيس الجامعة اليابانية تخصيص 150 منحة لدعم التنمية بالقارة السمراء

أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن تخصيص 150 منحة للدراسات العليا للأشقاء فى القارة السمراء لاعداد الكوادر الافريقية وصقل خبراتهم فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى للمساهمة فى دعم التنمية فى أفريقيا.

وأضاف "الجوهرى" في بيان له اليوم، أن وفداً من الجامعة قام بزيارة سفارات 15 دولة افريقية بالقاهرة هى سفارت موزبيق، رواندا، انجولا، كاميرون، سيراليون، كوتيفوار، جنوب السودان، المغرب، سنغال، تنزانيا، عينيا الاستوائية، ملاوي، غانا و زيمبابوى لتقدم عرض تعريفي عن الجامعة والإشارة الى المنح التى تقدمها والتخصصات وشروط القبول والتسجيل.

وأكد أن الوفد ضم الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة، والسيد واتنابى مدير مكتب الجايكا، مشروع الجامعة المصرية اليابانية، وفريق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأشار إلى أن مصر استعادت دورها القيادى فى افريقيا فى عهد الرئيس السيسى وان الجامعة تستهدف من تلك المنح خدمة الاشقاء فى افريقيا حيث تتضمن المنح احدث التخصصات فى العلوم الحديثة التى تساهم فى دعم المشروعات التنموية فى افريقيا.

كان الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية اهتمام الجامع، أكد على دعم الأبحاث العلمية التى تخدم المجتمع مؤكدا ان هناك أولوية لتوجيه البحث العلمى لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأوضح أن أهم الابحاث العلمية التى تمت بالجامعة خلال 2020 لمواجهه الجائحه توصلت الى نظام رقمى لمراقبة التعقيم بالمستشفيات يصدر انذار للاطقم الطبية للتنبيه بالتعقيم عند الاقتراب من المرضى.

كما ابتكر فريق بحثى موزع ذكى للمطهر و وقام بتطوير اسوار ذكى لمتابعة مصابى كورونا بمستشفيات العزل و اعداد تطبيق للهاتف المحمول ينبه الافراد عند تجاوز مسافات البعد الإجتماعى أو الإقتراب من أشخاص مشتبه فى إصابتهم بالعدوى.