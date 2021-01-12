«صرف الإسكندرية» يستطلع رأي مواطني المحافظة من أجل تحسين الخدمة

أجرت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، استطلاع رأي داخل مختلف أحياء المحافظة، للتعرف على مدي رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، في محاولة لتحسين الخدمة المقدمة لأهالي المدينة الساحلية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والعضو المنتدب، إن هذا الاستطلاع جاء من أجل التقرب إلى أهالي المدينة الساحلية والتعرف على المعوقات والصعوبات كافة التي تواجههم في التعامل مع الشركة أو الخدمة.

وأضاف «نافع»، في تصريحات صحفية، أن مسؤولي التوعية بالشركة أجروا 200 مقابلة بالاماكن العامة والميادين الرئيسية، بالإضافة الي إجراء استطلاع رأي تليفوني لـ100 مواطن كبداية؛ إذ ستتم المتابعة اليومية، لقياس رضا العملاء كافة على الشركة والخدمات.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة مرعاة الإجراءات الاحترازية لرفيق التوعية، في أثناء التعامل مع الجمهور، موضحا أن هدف الاستطلاعات هو التعرف على أهم الشكاوي التي تواجه الجمهور، والعمل على إزالة أسبابه، لتوثيق الثقة بين الشركة وعملائها؛ إذ لابد من قياس رد الفعل والشكاوى والاستفسارات والمقترحات، التي وضعت في الخطة، وكذلك اجتماعات مجلس الإدارة.

وأشار اللواء محمود نافع، إلى أن سياسة الشركة تتبع سياسة التعامل الإيجابي مع العملاء؛ إذ لابد من رضا العملاء؛ إذ يشكل ذلك إضافة قوية في الشركة وإدارتها والعمل على تحقيق مزيد من الرخاء، لافتا إلى أن إدارة الشركة تعمل على تطوير الخدمات والعمل على تحسينها في محاولة منها لتطبيق قواعد التنمية، واستخدام الموارد المتاحة كافة، لتوفير الخدمات بجودة عالية.

ولفت «نافع» إلى أن جميع عمال الصرف الصحي يتعاملون في أثناء النوات وقبلها وبعدها علي مدار الـ24 ساعة، في جميع الأماكن والبؤر الساخنة التي تحدد من قبل الشركة، أنها ستشهد تراكمات المياه؛ بسبب كمية المياه الكبيرة التي تتساقط وتفوق قدرة الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف.