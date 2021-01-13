«شجع من بيتك وصور نفسك».. مبادرات ائتلاف أولياء أمور مصر لـمنتخب اليد

«شجع فراعنة اليد من بيتك»، هاشتاج أطلقه ائتلاف أولياء أمور مصر، ما وجد تفاعلا بين الطلاب وأولياء الأمور قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة ليد والمقرر بدايتها اليوم الأربعاء، دون جماهير نظرا لاتباع الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن بطولة العالم لكرة اليد تعد واحدة من أهم الأحداث الرياضية التي تشهدها مصر، والتي تمثل فخرا كبيرا لكل المصريين، وشهادة بالقدرات المصرية التنظيمية والأمنية والثقة في امتلاك مصر إنشاءات رياضية تتافق والمعايير والاشتراطات العالمية.

الحزاوي تحذر من المشاهدة في المقاهي ووسط التجمعات

وأطلقت «الحزاوي»، الهاشتاج مناشدة أولياء الأمور بمشاهدة المباريات في المنازل، وذلك بدلا من المقاهي مع عدم التجمعات بعد دعوات البعض للتجمع في المنازل ومشاهدة المبارات سويا، مؤكدة أن عدم السماح لتواجد الجمهور بالملاعب لا يعني التجمعات بالمقاهي والمنازل، وذلك خشية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد التي تزداد في الأماكن المزدحمة فالبقاء في المنزل حماية لنا ولأولادنا.

وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أنه من الممكن أن تخلق الأمهات حالة من البهجة لمشاهدة المباريات وتشجيع أولادهن لمتابعتها، في وقت الإجازة ليكون وقتا أسريا ممتعا من خلال إعداد سندوتشات وحلويات ومقرمشات في أثناء المباريات.

الائتلاف يدعو الطاب للتصوير أثناء التشجيع

ودعا الائتلاف، الطلاب لمشاركة صورهم وهم يشجعون مباريات منتخب مصر تحت «هاشتاج #شجع_فراعنة_اليد_من_بيتك»، وذلك كدعاية عالمية للبطولة حتى تظهر للعالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستهل المنتخب الوطني المصري مشواره في بطولة العالم بمواجهة منتخب تشيلي وذلك في تماما الساعة السابعة من مساء الأربعاء 12 يناير وذلك في الصالة الرئيسية بمجمع الصالات التي تقع في استاد القاهرة الدولي.

ويعد المنتخب المصري لكرة اليد ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات السويد والتشيك وتشيلي.