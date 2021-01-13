حادث أو سرقة.. كيف تحصل على تعويض شركة التأمين إذا تضررت سيارتك؟

يتعرض أغلب مالكي السيارات لحوادث على الطرق بشكل يومي، الأمر الذي يتسبب في خسارة لمالك السيارة بسبب الخدوش أو التلفيات التي يتعرض لها هيكل السيارة، خاصة وإن كان غير مُلمًا بإجراءات التأمين المُتبعة بعد وقوع الحوادث.

وتستعرض «الوطن»، أنواع التأمين على السيارة وفقًا للاتحاد المصري للتأمين، وماذا يفعل مالك السيارة بعد وقوع الحادث وذلك على النحو التالي:

التأمين على السيارة نوعين تأمين إجباري والأخر تكميلي، فالتأمين الإجباري هو المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (الملاكي والأجرة والنقل والأوتوبيس) المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون داخل جمهورية مصر العربية، في حين أن التأمين التكميلي يغطي أي تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية أو جزئية أو حريق كلي أو جزئي.

التأمين التكميلي على السيارة

يكون باسم العميل الثابت اسمه في رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون في بعض الأحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة «إن وجد»، وفي حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه في رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أيًا كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئي او تعويض كلي وفي بعض الحالات تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئي باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلي للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية أو الحريق الكلي أو التعويضات الجسيمة باسم البنك.

ولكي تتم عملية إصدار الوثيقة بشكل سليم لابد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة ففي حال السيارات (الزيرو) يتم التأمين بموجب خطاب الإفراج الصادر باسم التوكيل والذي يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل وفي حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة أو عقد البيع الموثق في الشهر العقاري باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثق بالشهر العقاري.

التغطيات التأمينية لوثيقة السيارات التكميلي

- قيمة التلفيات الجزئية والتي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها.

- قيمة التلفيات التي تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة.

- تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة بالكامل وبالتالي لا يجدي إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلي.

- تغطية «الغير» والذي تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والذي اصطلح على تسميته «المسئولية المدنية».

- تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.

بعض أمثلة التغطيات التي توفرها الوثيقة

السرقة الجزئية لأحد أجزاء السيارة

مثل الكاسيت أو الإطار الاحتياطي أو المرايا الخارجية ويشترط بأن يكون هذا الجزء من مكونات السيارة بمعنى أن الأجزاء الكمالية ولم تنزل به السيارة لا يكون ضمن التغطيات التأمينية إلا إذا نص في الوثيقة على شمولها بالتغطية التأمينية ويتم معايناتها عند الإصدار وبالتالي يجب على المؤمن له أن يراجع شركة التأمين في الأجزاء المشمولة بهذه التغطية من عدمه ويشترط في حالة وجود سرقة أن يقوم المؤمن له بتحرير محضر شرطة عن واقعة السرقة وأن تقوم الشرطة بمعاينة السيارة موضوع الحادث وإثبات نوعية الأجزاء المسروقة ومكانها في السيارة وهل تم استخدام عنف من عدمه وأقصى التزام لشركة التأمين هي قيمة الأجزاء المفقودة لدى الوكيل أو القيمة المحددة في الوثيقة .

السرقة الكلية للسيارة

ولابد أن يقوم العميل بتحرير محضر الشرطة بواقعة السرقة للسيارة بالكامل ويتم إخطار وحدة مكافحة سرقة السيارات بالواقعة من قبل الشرطة وزيادة في التأكيد تقوم شركة التأمين بتوجيه خطاب لوحدة المكافحة بالواقعة، كما تقوم بإرسال خطاب مماثل إلى وحدة المرور الصادرة منها رخصة السيارة حتى تتحفظ على ملف السيارة وتقبض على أي شخص يتقدم بالتعامل على هذا الملف.

وتلتزم شركة التأمين بدفع قيمة السيارة بالكامل «وهو مبلغ التأمين أو قيمتها السوقية أيهما أقل وقت الحادث حتى لا يكون هناك تربح للعميل من التأمين»، في حالة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على سرقة السيارة دون العثور عليها.

حريق السيارة

نتيجة ماس كهربائي أو تسريب بنزين من دائرة الوقود أو فعل عمدي من الغير أو وقوع حادث جسيم ناتج عن تصادم واحتكاك بأي جسم آخر وخلافه، كل هذه أسباب تؤدي إلى اشتعال النار بالسيارة وغالبًا نوعية هذه الحوادث تؤدي إلى احتراق السيارة بالكامل.

وكل ما يجب على العميل في هذه الحالة أن يخطر الشرطة فورًا لمعاينة السيارة بمكان الحادث ويلي ذلك إرسال إخطار بالحادث لشركة التأمين للقيام بإجراءات معاينة السيارة وإرفاق مقايسة مسعرة بتكاليف الإصلاح ومحضر الشرطة ويتم اعتبار السيارة هلاك كلي من قبل شركة التأمين في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح نسبة معينة متفق عليها.

وقوع حادث تصادم أو انقلاب

والذي ينتج عنه وقوع تلفيات بالسيارة، ففي هذه الحالة على العميل أن يخطر شركة التأمين بالحادث وأن يرسل السيارة إلى جهة الإصلاح والتي تقوم بإعداد مقايسة مسعرة محدد بها سعر أو قيمة كل بند فيها حسب نوعيته.

ومن خلال المعاينة وحصر كل بند يستحق الإصلاح أو التغيير تحسب التكلفة ففي حالة صعوبة إمكانية الإصلاح أو كانت تكلفة الإصلاح كبيرة يتم اعتبار السيارة هلاك كلي وتخطر الشركة العميل بخطاب بالقيمة التي ستصرف له وهي كامل مبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أيهما أقل).

المستندات المطلوبة في حالة الهلاك الكلي الناتج عن الحريق / أو أي حادث

1. أصل إيصال تسليم اللوحات المعدنية.

2. صورة من شهادة البيانات.

3. أصل خطاب المؤسسة في حالة التأمين على سائق.

4. عقد نقل ملكية السيارة موثق بالشهر العقاري.

5. أصل وثيقة التأمين في حالة التأمين على السيارة بوثيقة مستقلة.

6. تسليم حطام السيارة إلى شركة التأمين.

7. مفتاح السيارة.

ومن ضمن التغطيات أيضًا التي توفرها وثيقة التأمين للسيارات التكميلي تغطية (المسئولية المدنية) وهنا المقصود به أي تلف مادي يقع لأي شخص غير المؤمن له نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها أثناء قيادته للسيارة ويتسبب في تلفيات مادية مثل تلف عامود كهربائي على الطريق أو جزء من كوبري أو واجهات محلات أو سيارة الغير وخلافه، تكون شركة التأمين ملزمة بدفع تكلفة إصلاح هذا الشيء أو أكثر من شيء في الحادث الواحد في حدود مبلغ 10 آلاف جنيه ويمكن للمؤمن له أن يحصل على تغطية أكبر من 10 آلاف جنيه مقابل قسط إضافي يدفعه إلى شركة التأمين.