رصد إصابة بكورونا في إيطاليا قبل شهر من ظهور الفيروس بالصين

منذ تفشى فيروس كورونا عالميا بداية العام الماضي، بعد رصد أولى إصابات الفيروس في مدينة ووهان بالصين، يبحث العلماء عن أصل تفشي الفيروس، مع انطلاق الاتهامات للصين بأنها السبب في الجائحة.

وفي مفاجأة جديدة بشان فيروس كورونا، أفادت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن فريق أبحاث من جامعة ميلانو وجد أن امرأة تبلغ 25 عاما كانت مصابة بالفيروس بالبلاد في نوفمبر 2019، أي قبل شهر من الإعلان عن حالة الإصابة الأولى عالميا بالصين وفقا لقناة «سكاي نيوز».

وأوضحت أن الفريق الطبي كان قد أخذ خزعة من جلد المريضة، تبين فيها ظهور بقع حمراء على بشرتها، ووفقا لباحثي ميلانو، اتضح أن بعض أعراض الإصابة بالفيروس هو ظهور أمراض جلدية.

واعتبرت ماريون كوبمانز، إحدى أعضاء هذا الفريق، أنه يجب ألا تُستثنى أي من الفرضيات المطروحة وبأن العالم برمته مسؤول عن مكافحة الفيروس.

ويتجه فريق تحقيقات من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، بؤرة الانتشار الأولى للمرض الخميس القادم.

وقالت كوبمانز: في هذه المرحلة، ليس بإمكاننا استثناء أي فرضية. لكن من المهم البدء بالتحقيقات من حيث تشكلت البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس أي ووهان.

وأضافت: كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من خطر انتشار الأمراض المعدية ولا أعتقد أنه يجب لوم أحد بل محاولة تحسين جاهزية العالم.

وشدد الباحثون أيضا على احتمال نشوء الفيروس في منطقة مختلفة تماما عن المنطقة التي اكتُشف فيها في إقليم ووهان الصيني، مشيرين إلى ضرورة الاستمرار بالتحقيقات.

فيما أكدت الصين اليوم أنها تدعم علماء جميع الدول في إجراء أبحاث علمية عالمية حول منشأ فيروس كورونا الجديد ومسار انتقاله، كما تدعم الدول الأعضاء في إقامة تعاون حول المنشأ الحيواني للفيروس تحت قيادة منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية شاو لي جيان خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على وصول فريق دولي يضم خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى الصين بعد غد الخميس قادما من سنغافورة؛ لإجراء بحث مشترك مع علماء صينيين حول تتبع منشأ فيروس كورونا الجديد، أن الصين دعت 10 خبراء دوليين في فبراير ويوليو من العام الماضي لزيارتها، وحافظ الخبراء الصينيون على تفاعلات متكررة مع منظمة الصحة العالمية وخبراء دوليين من خلال ندوات عبر الفيديو، وقدموا النتائج التي توصلت إليها الصين في تتبع منشأ الفيروس.

وأضاف: اعترفت منظمة الصحة العالمية وخبراء دوليون بما حققته الصين في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وبجهودها في تتبع منشأ الفيروس، وقد توصل الجانبان إلى توافق مهم حول منشأ الفيروس، مشيرا إلى أن تتبع منشأ كوفيد-19 عملية علمية، وأن العمل المتصل به يجب أن يقوم به العلماء من خلال تعاون عالمي.

ولفت جيان إلى أنه في ظل التغيرات المستمرة في وضع الجائحة وزيادة فهم الفيروس واكتشاف حالات مبكرة عن الوقت المعروف، من المحتمل أن يشمل تتبع منشأ الفيروس المزيد من البلدان والمناطق، وستجري منظمة الصحة العالمية بحثا مماثلا في دول ومناطق أخرى إذا تطلب الأمر.