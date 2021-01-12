«سعفان» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل ذوي الإعاقة

أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة المرحلة الثانية من مبادرة مصر بكم أجمل، لتأهيل ذوي الإعاقة في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة.

وشهد الوزير إطلاق المرحلة الثانية للبرنامج الثاني الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من مبادرة مصر بكم أجمل لتدريب وتأهيل 80 متدربًا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

تسليم 57 عقد عمل و6 كراسي متحركة

وسلم الوزير، 57 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، فضلا عن 6 كراسي متحركة، و10 ماكينات خياطة لذوي الإعاقة، كما كرّم 3 شركات وفرت فرص العمل بمنحهم شهادات تقدير.

وكرّم وزير القوى العاملة، فريق عمل المبادرة من بعض العاملين بالمديرية، بمنحهم شهادات تقدير إسهاما وتقديرًا لدورهم المتميز في الإشراف على تنفيذ المبادرة، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.

وقال سعفان، إن الوزارة أطلقت المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد الوزير حرص الوزارة علي استمرار عقد المبادرة في محافظات مصر، لتكون فرصة لنا جميعاً بأن نلتقي من حين لآخر مع أصحاب الهمم والعزيمة لنشهد معهم الإصرار والتحدي والقدرة على العطاء.

وقال: إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت حتى الآن 18 برنامجًا من مبادرة مصر بكم أجمل في 6 محافظات، بإجمالي 893 شابا من مختلف الإعاقات، وتم توفير 623 فرصة عمل ، وذلك بعد تدريبهم علي متطلبات سوق العمل وكيفية التغلب علي صعوبات العمل وإدارة الوقت وتشريعات العمل ، وأحكام السلامة والصحة المهنية، فضلا عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما تم تدريبهم علي كيفية إقامة مشروع ومناقشة أفكار مشروعات بلغت 270 فكرة مختلفة.