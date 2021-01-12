قارن قبل الشراء بين.. «هيونداي إلنترا إتش دي» و«شيري أريزو 5»

يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعيها حول العالم، وتأتي كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مقارنة بين سيارتين، من فئة السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وجرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرا، وهما «هيونداي إلنترا إتش دي» و«شيري أريزو 5».

هيونداي إلنترا إتش دي

تنتمي السيارة للشركة الكورية العريقة التي تحظى بمكانة مرموقه في السوق المصري، كما تحتل نسب مبيعات قوية في السوق، وتحتوي على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 121، وتبلغ أقصى سرعة لها 182 كيلو متر في الساعة.

وتستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلو متر، 11.3 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، مزود بـ4 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلو متر، 6.6 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري، وأسعارها في السوق المصري كالآتي:

- الفئة الأولى: 234.900 جنيه.

- الفئة الثانية: 241.900 جنيه.

- الفئة الثالثة: 247.900 جنيه.

- الفئة الرابعة: 254.900 جنيه.

- الفئة الخامسة: 262.900 جنيه.

شيري أريزو 5

- تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 114.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر في الساعة.

- تستغرق السيارة وصولا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.5 ثانية.

- السيارة بها ناقل حركة مانيوال مزود بـ7 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 7 لترات من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي السيارة بخمسة فئات مختلفة التجهيزات في السوق المصري وأسعارها كالآتي.

1- مانيوال بيز لاين فرش جلد 2021 بسعر 170 ألفا و500 جنيه.

2- AT/ BASELINE 2021 بسعر 188 ألفا و600 جنيه.

3- AT / BASELINE LEATHER 2021 بسعر 190 ألفا و500 جنيه.

4- أوتوماتيك هاى لاين 2021 بسعر 203 آلاف و500 جنيه.

5- أوتوماتيك DVVT-CVT 2021 بسعر 230 ألف جنيه.