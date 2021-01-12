لجنة الفيروسات: 22% من مصابي كورونا لا يعانون من ارتفاع الحرارة

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالى، إن كل الجهات العلمية العالمية، لاسيما منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض الأمريكي ووزارة الصحة، حددت موعد معرفة الشخص هل هو مصاب بفيروس كورونا أم لا؟ وذلك عن طريق الحساب بداية من ظهور الأعراض حتى 10 أيام، بشرط عدم وجود ارتفاع للحرارة في آخر 3 أيام، بغض النظر عن وجود سعال أو فقدان حاسة الشم.

أعراض كورونا تشتد للمخالطين في أول 4 أيام

وأضاف «خطاب»، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبد الغني، أنه بالنسبة للشخص يتم الحساب منذ بداية ظهور الأعراض، ولمدة أسبوع، لكن كل الإحصاءات والدراسات تشير إلى أن العدوى تكون أكبر في أول 4 أيام.

وأكد أن مصر تكتسب خبرات من خلال موضوع فيروس كورونا والتعامل معه، وأن نسبة 22% من مرضى كورونا لا يوجد لديهم أي ارتفاع في درجات الحرارة، لافتا إلى أن الأعراض هي فقدان حاسة الشم والتذوق تدريجيا، أو شم روائح غريبة، حيث إن الأمر يُحسم بإلاصابة من خلالها.

الصداع الشديد من أعراض الفيروس

وأوضح أن الصداع الشديد وليس له أي تفسير، يُعتبر من أعراض فيروس كورونا، محذرا من هذه الأعراض لكبار السن وهو انخفاض معدل التركيز لديهم، بالإضافة إلى الكحة ببلغم وبدونها.

علينا اتخاذ الأعراض على محمل الجد

ولفت إلى أن الأجسام المضاد التي تنشأ من المرض تظل في الدم من 3 لـ4 أشهر، ويوجد أشخاص أصيبوا بالفيروس مرتين أو ثلاثة، لافتا إلى أن متلازمة ما بعد كورونا تتكون من مجموعة من الأعراض، مثل ضيف التنفس وآلام بالصدر وآلام في اللسان.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يسمى اليوم بـ«دور برد» أو تناول الشخص لطعام فاسد أدى إلى ظهور أعراض له، متابعا أنه يجب اتخاذ هذه الأعراض على محمل الجد وعمل فحوصات.