مارسيل سمير: جلسة البرلمان تاريخية.. وأؤمن بالمعارضة التي تطرح بدائل

كشفت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شعورها في أولى جلسات البرلمان قائلة إنها كانت تشعر بالخوف والمشهد بالنسبة لها تاريخي، من حيث التنظيم والترحيب بهم، كما أن النواب السابقين ساعدوهم وأرشدوهم كيفية تنظيم الجلسات: فيه روح وطنية حلوة عالية جدا، وأنا سعيدة إن فيه حد من النواب السابقين بيساعدني، وإحنا كشباب اليوم ده هنفتكره طول حياتنا.

وأضافت النائبة مارسيل سمير، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنهم سيكونوا قد المسئولية، متعهدة بأن يستخدم شباب التنسيقية كل الأدوات الرقابية المتاحة، حيث حصل نواب التنسيقية على تدريب بواسطة النواب السابقين، لمساعدتهم في كيفية طرح طلب مناقشة وطلب إحاطة والاستجواب، وتفاصيل اللائحة، وأهمية أن يكون النائب على إدراك ووعي باللائحة، مش هنبطل مذاكرة.

وأشارت إلى أنها تنتوي الانضمام للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية والصغر، لافتة إلى أن لديها خبرة في تحليل الأسواق، حيث كانت تعمل لمدة 15 عاما في دراسات التجارة الخارجية، ومن خلال مجلس النواب يمكن فتح فرص للشباب لتصدير منتجاته للخارج، وسيتم نقل ما يدور في المجتمع داخل اللجان.

وأوضحت النائبة مارسيل سمير أنها تنوي الانضمام أيضا للجنة الخطة والموازنة، نظرا لأنها لجنة تكشف كل ما يدور في الاقتصاد الوطني من حيث الموازنة العامة والمصروفات.

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنها تنتمي لحزب التجمع، الذي يعتبر حزبا معارضا، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية رفض الموازنة وقدم البدائل: أؤمن بالمعارضة التي تطرح البدائل وليست معارضة الشعارات.