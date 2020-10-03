3 فروق في الاستخدام بين سخان الغاز والكهرباء

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن الفرق بين استخدام سخان الغاز والكهرباء والتكلفه والاختيار بينهما وحجم وسعة السخان المناسبة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المشتركين بعد تحويل السخان للغاز الطبيعي انخفضت فاتورة الكهرباء بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن فكرة عمل السخان الكهربائي تقوم على تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارة لتسخين المياه بداخل الأنابيب الخاصة بالسخان ويحتوي على منظم للحرارة ليعمل على فصل الجهاز في حالة وصوله لدرجة الحرارة المناسبة حتى لا تتعدى 60 درجة مئوية، لافتا إلى أنه للحفاظ على السخان من التأكل فيوجد بالداخل عمود من المغنيسيوم وهذه من مواصفات السخانات المنزلية الأكثر انتشارا والعملية في الاستخدام لاحتوائها على أنظمة للأمان وفصل الحرارة.

عيوب سخان الكهرباء بالمقارنة بسخان الغاز

- محدد بكمية مياه محدودة حسب حجم السخان ولكن سخان الغاز غير محدد بكمية مياه فيمكنك تشغيله وسحب المياه التي تحتاجها.

- سخان الكهرباء يحتاج إلى وقت للتشغيل حتى يتم تسخين المياه قد يصل إلى ساعة أو أكثر ولكن سخان الغاز لا يتم تشغيله إلا وقت الاستخدام.

- تعتبر الكهرباء أغلى بكثير من الغاز فيعتبر استخدام السخان الكهربائي مكلف نسبيا وعند الحاجة إلى تشغيله لفترات طويلة يسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ وكلما زادت سعة السخان زادت الكهرباء المستهلكة.

- سخان الكهرباء ليس اقتصاديا بالمرة لأنه يستخدم كمية كبيرة من الطاقة غير المتجددة وهي الكهرباء لتسخين كمية ماء صغيرة نسبيا مما يسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير.

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددا محدودا من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.