أشياء تدمر الأجهزة الكهربائية في المنزل.. اعرف كيفية التعامل معها

في كثير من الأحيان، تتعرض الأجهزة الكهربائية بالمنزل للتلف ودون سابق إنذار، أو دون تدخل من أيدي بشرية في إجراء هذا التلف، وقد يصل هذا التلف إلى احتراق الموتور الخاص بها، كما تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث حرائق ناتجة عن شرارة كهربائية تحدث عند ارتفاع أو انخفاض أو تذبذب جهد التيار الكهربائي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أشياء تعرض الأجهزة الكهربائية للتدمير وفق مهندس الإلكترونيات محمد طارق، كالتالي:

1- انخفاض جهد التيار الكهربائي

يعد انخفاض الجهد الكهربائي بشكل كبير والثبات على تلك الشحنات المنخفضة من أبرز الأشياء التي تعرض الأجهزة الكهربائية للتلف، وبشكل خاص الثلاجة، حيث يعمل الموتور على سحب شحنات كهربائية أكبر من المستخدمة، ما يجعله يتعرض إلى ارتفاع درجة الحرارة الخاصة به وتعرضه للسخونة التي تؤدي إلى حرق الموتور.

2- ارتفاع جهد التيار الكهربائي

هناك الكثير من الأجهزة الكهربائية التي تحتمل ارتفاع جهد التيار الكهربائي وهناك غيرها لا يحتمل ارتفاعها عن حد معين، حيث يؤدى ارتفاع جهد التيار الكهربائي عن الجهد المطلوب إلى احتراق الكثير من الأجهزة.

3- تذبذب التيار الكهربائي

يؤدي تذبذب التيار الكهربائي بين الارتفاع والانخفاض المفاجئ لجهد التيار الكهربي إلى احتراق الأجهزة الكهربائية وتعرضها للتلف، نتيجة لعدم ثبات كمية الشحنات الكهربائية المستخدمة، كما أنها في كثير من الأحيان تسبب حدوث شرارة كهربائية ما يؤدي إلى حدوث كوارث باحتراق المنازل.

طريقة التقدم بالشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

تتعد طرق التقدم بالشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وتتمثل في الآتي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.