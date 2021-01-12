بريد الوطن.. مش تِكيّة
كتب:
بريد الوطن
10:20 م | الثلاثاء 12 يناير 2021
مش تكية
اوعى تدى لحد حُب
إلا لمّا يشتريه
القلوب دى مش تكيّة الكل ياخد
كل مشوار جوه قلب
كان بدايته دبلتين
انتهى المشوار يا عينى وانت
واحد
تعبان
والشوق
بيقلّب فيك من تحت لفوق
وكمان سكران م الجرح
وامتىامتى هفوق؟!
بيبان
اللى اتعلم م الدرس مِن المسروقه
و رايح وانت مُت
واللى بينكم مش قليل
بس مين هيفكّره بالوعد اللى قاله
قُلت ياما ياريتنى كنتبُعده عنك ألف ميل
طب ياريتك تيجى ليلة ياريت ف باله
محمد خميس
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