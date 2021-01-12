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محمود مسلم

بريد الوطن.. مش تِكيّة

كتب:

بريد الوطن
10:20 م | الثلاثاء 12 يناير 2021
مش تكية

مش تكية

اوعى تدى لحد حُب

إلا لمّا يشتريه

القلوب دى مش تكيّة الكل ياخد

كل مشوار جوه قلب

كان بدايته دبلتين

انتهى المشوار يا عينى وانت

واحد

تعبان

والشوق

بيقلّب فيك من تحت لفوق

وكمان سكران م الجرح

وامتىامتى هفوق؟!

بيبان

اللى اتعلم م الدرس مِن المسروقه

و رايح وانت مُت

واللى بينكم مش قليل

بس مين هيفكّره بالوعد اللى قاله

قُلت ياما ياريتنى كنتبُعده عنك ألف ميل

طب ياريتك تيجى ليلة ياريت ف باله

محمد خميس

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