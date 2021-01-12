بريد الوطن.. مش تِكيّة

اوعى تدى لحد حُب

إلا لمّا يشتريه

القلوب دى مش تكيّة الكل ياخد

كل مشوار جوه قلب

كان بدايته دبلتين

انتهى المشوار يا عينى وانت

واحد

تعبان

والشوق

بيقلّب فيك من تحت لفوق

وكمان سكران م الجرح

وامتىامتى هفوق؟!

بيبان

اللى اتعلم م الدرس مِن المسروقه

و رايح وانت مُت

واللى بينكم مش قليل

بس مين هيفكّره بالوعد اللى قاله

قُلت ياما ياريتنى كنتبُعده عنك ألف ميل

طب ياريتك تيجى ليلة ياريت ف باله

محمد خميس

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com