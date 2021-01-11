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محمود مسلم

بريد الوطن .. في داهية

كتب:

بريد الوطن
11:25 م | الإثنين 11 يناير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قولولهم ف داهية

لكل اللى غابوا

وكل اللى سابوا

بكام كلمة فارغة

وكام حجة واهية

لكل اللى شايفين

ان كوكتيلنا سلطة

لكل اللى صادوا

ف مايتنا غلطة

أدينا بدونكم

عايشين وعادى

لا متنا عشانكم

ولا جتنا جلطة

وحتى حياتنا

ف البعد عنكم

جميلة وهادية

وألوانها زاهية

قولولهم ف داهية

مفيش م النهارده

وجع كل ساعة

مفيش م النهارده

أوامر مطاعة

ولا حرف يعطف

ولا واو جماعة

وكل آه مسيرها

لـ لأه.. وناهية

                                                      نجلاء نعيم

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