بريد الوطن.. أغذية الأسواق ومصانع «بير السلم»

ما أعلنه الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، منذ أكثر من عامين، أن 80% من أغذية الأسواق من إنتاج مصانع «بير السلم»، صادم ولافت ويستوجب الوقوف كثيراً وطويلاً أمامه، وليس من العدل التعامل مع هذه القضية من منطلق تجريم وتحريم تلك الصناعات لما لها من بُعد اقتصادى واجتماعى يزيد من فرص العمل التى توفرها التجارة فى هذا النوع من الصناعات وهى ملايين الفرص.

ومن الإنصاف وحسن الأداء والتعامل بحرفية مع هذا الملف، البحث عن طرق لإخراج تلك الأنشطة إلى العلن، وإعطاء الأمان التام لأصحاب تلك الصناعات من تقديم معلومات كاملة وموثقة عنها، منها إعطاء حوافز لمن يدلى ببيانات عن نشاطه التجارى، وإلا فستظل تلك الأنشطة بعيدة عن أعين الدولة، وكذلك ما يخرج منها من منتجات بما قد تحويه من سوء فى التصنيع مما ينعكس سلباً على المجتمع ككل.

أيضاً التعامل مع المواطن على أن كلامه مصدق وأنه محل احترام وأن البيانات المقدمة تعد سليمة بمجرد توقيعه عليها إلى أن يثبت العكس. فغير ذلك لن يحل المشكلة، بل ستزداد، وتزيد معها خسائر الدولة بحرمانها من دخل مالى محترم، وكذلك سوء فى التصنيع يعود بالسلب على كل أفراد المجتمع. فهل من إعادة نظر فى فلسفة التعامل مع تلك الملفات الشائكة؟ وهل من جهة محترمة تضع حلولاً لتلك الأمراض المزمنة؟ نتمنى ذلك.

أ. د. سعيد السيد عبدالغنى

أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة بنها

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