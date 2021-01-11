بريد الوطن.. اجعل يقينك بالله أقوى

ستصادفك أمور ستعجز عن فهمها، اتركها تنقضى وتمر كما كُتب لها، فمهما بدت لك الحياة قاسية والطريق متعباً كن مع الله لتصل إلى بر الأمان وليعوضك بمن يشبهك ويستحق طهرك، فلكل إنسان قسمته من التعاسة والسعادة، وعندما يتعسر عليك فهم ما تمر به من أحداث اطلب العون من الله وكن دائم اللجوء إليه عند تعسر فهمك وعدم الوصول لجواب، فهو يعلم عنك كل شىء، والبوح معه سيبعدك عن هموم الدنيا، بل سينعم عليك بتوسيع آفاقك لتدرك حقيقة ما تمر به فتزهد به وتطمح إلى جنته.

كن مع الله لتشعر بالراحة الفورية ليلهمك الخروج من حياة الضيق والهم إلى حياة السعة والفرح، كن مع الله ستطيب كل أوجاعك وتزول كل همومك بنفحات من السماء وتلمس رضاه فهو وحده سبحانه وتعالى من يحبك وينصفك ويهديك إلى الصواب، مهما كانت انهياراتك وصدماتك وتعجز عن فهم الشعور القاسى الذى يلازمك بأن الحياة تقسو عليك وحدك مهما كانت آلامك وآهاتك وما ينتابك فى أوقات غفلتك من ضعف ووهن مهما كان جرحك عميقاً اجعل يقينك بالله أقوى وستستشعر بمدى جمال صبرك والرضا بأقداره فينعم عليك بهدوء نفسك وطمأنينة قلبك وانشراح صدرك وتوفيقاً يرافق خطاك ويرزقك من فيض كرمه سعادة لا تنقطع.

عصام كرم الطوخى - كاتب ومؤلف

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