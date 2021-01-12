بريد الوطن.. ما أحلى الرجوع إلى «التوك شو»

أسابيع قليلة كانت ولادة أحدث مولود فى قناة «القاهرة والناس»، وهو برنامج توك شو كبير جمع ما بين ثلاثة من عمالقة التقديم التليفزيونى وهم الإعلامى «خيرى رمضان»، والإعلامى المخضرم «إبراهيم عيسى»، ومعهما الإعلامية الكبيرة «كريمة عوض»، ولكن ما لم يعجبنى فى هذا البرنامج حلقات النصف الآخر من الأسبوع التى يقدمها «إبراهيم عيسى» فنجده يهتم أكثر بالسياسة وجميع حواراته مع شخصيات سياسية كلامهم ضخم لا يفهمه إلا المهتمون بالسياسة، ولكن هنا أقول إن هناك مجالات أخرى غير السياسة يمكنك أن تتحدث فيها؛ فأين مثلاً مجال الثقافة والكتب؟ أنت كاتب كبير، فأرى، من وجهة نظرى، أنه مجال مهم مثل المجال السياسى، كما أنه لا يستطيع إدارة حوار، فى وجهة نظرى، فهو كثير الكلام قليل الإنصات، فمن المفترض أن نستنبط من الحوار ما يفيدنا، ولكن لا نستنبط من حواراتكم سوى وجع الرأس فلماذا؟

ولكن أخيراً أرى، فى جهة نظرى، أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية على مر الأزمنة، فلا يسعنى سوى تهنئة كل فريق عمل البرنامج على نتاج جهد وعمل طوال الأشهر الماضية لخروج البرنامج للنور، راجين من الله أن يكون من أحسن البرامج على شاشات الفضائيات العربية.

ياسمين مجدى عبده

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