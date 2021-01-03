لميس الحديدي: «المتحدة» أعادت المواسم الدرامية الموازية لرمضان من جديد

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن الدراما لا يجب أن تقتصر على الموسم الرمضاني فقط، ولهذا أرجعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المواسم الدرامية الأخرى بعيدا عن الموسم الرمضاني، واستطاعت أن تقدم خلالها أعمالا درامية كثيرة خارج الموسم الرمضاني مثل (خيط حرير، ولؤلؤ المعروض الآن، وضربة معلم، وشديد الخطورة، وإلا أنا) وغيرها من الأعمال، فقد نجحت الشركة في خلق منافسة جديدة خارج السباق، لأن الناس من حقها ألا تنتظر طوال العام، حتى تشاهد مسلسلا جديدا، الآن تستطيع أن تشاهد ذلك، عبر منصة watch it، التي استطاعت أن تجذب المشاهدين سواء بالأعمال المنتجة خصيصا لها، أو حتى بمسلسلات خارج الموسم الرمضاني.

أصبحت تلك المواسم تنافسية بشكل كبير

وأضافت «الحديدي»، خلال حلقة اليوم من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، أن الموسم الدرامي البعيد عن موسم رمضان، أصبح محتدما من ناحية المنافسة كما يحدث بكل موسم رمضاني، فنجن الآن نشاهد دراما ومسلسلات تكون تريندات على مواقع التواصل الإجتماعي.

فتحت بابًا أمام جيل جديد من النجوم والنجمات

وأوضحت الإعلامية أن هذا ما ساعد في فتح باب أمام جيل جديد من شباب الممثلين، كنجوم ونجمات وأبطال لهذه الأعمال، فضلا عن عودة الكثير من النجوم إلى الشاشة بعد غياب، وهذه فكرة الصناعة أن تؤسس للصناعة وتدعمها بفتح الأبواب أمام شركات إنتاج، وفنانين من أجيال قديمة وجديدة.

عام 2020، كان قد شهد طرح الكثير من الأعمال الدرامية خارج الموسم الرمصاني، وتنوعت هذه الأعمال بين دراما طويلة أكثر من 40 حلقة، وبين أعمال درامية كان من المفترض أن تطرح خلال الموسم الرمضاني السابق، قبل أن يفكر صناعها في طرحها خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويستقروا في النهاية على طرحها خارج الموسم الرمضاني، كما حدث مع مسلسل «خيط حرير»، الذي نال استحسان الكثيرين وقت عرضه.