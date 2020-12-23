البريد والبنك الأهلي: بروتوكول لصرف تحويلات الخارج

وقّعت الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم مع البنك الأهلى المصرى لصرف تحويلات المصريين بالخارج من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البروتوكول يتيح للبريد المصرى تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين بالخارج، بالتعاون مع البنك الأهلى، عبر مكاتب البريد التى يصل عددها إلى أكثر من ٤٠٠٠ فرع، بالإضافة إلى أكشاك البريد Posta express الموجودة فى جميع المناطق الحيوية للتيسير عليهم فى صرف الحوالات دون التقيد بمكتب محدد.

وأوضح «فاروق» أن التعاون مع البنك الأهلى فى إطلاق خدمة «الحوالات الدولية» يمثل نقلة نوعية للتيسير، حيث ستمكن الخدمة المصريين بالخارج من إرسال حوالاتهم بكل سهولة ويسر، مضيفاً أن البريد المصرى أصبح منصة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة، التى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالخدمات المقدّمة للمواطنين.

من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس «الأهلى المصرى»، إن هذا التعاون يأتى ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، للتيسير على المواطنين وإتاحة صرف الحوالات الواردة من الخارج من مكاتب البريد، بما يسهم فى جذب تحويلات ومدخرات المصريين العاملين بالخارج. وأكد «عكاشة» أن الخدمة توفر إمكانية استقبال الحوالات الواردة من الخارج عن طريق البنك الأهلى المصرى وإتاحتها للصرف من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم فى زيادة حصيلة العملة الأجنبية.

وقال رحيم الكشكى، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات والتقنية والشريك الفنى للبريد فى مجال الحوالات المالية، إنه يتم استخدام جميع معايير الأمان فى استقبال وصرف الحوالات من خلال الاعتماد على منصة «جلوبال ريتش» الدولية، مضيفاً أن الشبكة فى المرحلة المقبلة ستتيح صرف الحوالات من قنوات أخرى خاصة بالبريد، مثل ماكينات الصراف الآلى ATM والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.