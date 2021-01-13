5 مشاهد من الجلسة الافتتاحية للبرلمان.. «كمامات وقسم معاد ودقيقة حداد»

افتتح مجلس النواب المنتخب الجديد أمس، أولى جلساته بعام 2021، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وافتتحت النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ووجّهت بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، ثم تلت النائبة فريدة الشبوباشي اليمين الدستورية باعتبارها رئيسًا للجلسة الإجرائية كأكبر الأعضاء سنا، وتلى اليمين بعدها العضوان المعاونان لها، باعتبارهما أصغر الأعضاء ثم توالى النواب في تلاوة القسم بالترتيب.

نائبة تخطئ في تلاوة القسم أكثر من مرة وتطلب مهلة 5 دقائق

وبرزت عدة مشاهد خلال الجلسة الأولى للبرلمان منها، تلعثم النائبة ألفت علي كامل عضو مجلس النواب، خلال أداءها اليمين الدستورية، لتطلب بعدها فرصة ثانية بعد 5 دقائق، قائلة: «ممكن أخد 5 دقايق لأني لسة داخلة»، وذلك بعدما أخطأت في القسم أكثر من مرة، خلال الجلسة الأولى الإجرائية.

أول دقيقة حداد على وفاة 3 نواب وإعلان خلو مقاعدهم بالبرلمان

وقف مجلس النواب دقيقة حداد على وفاة 3 من نوابه، وذلك في أولى جلساته المنعقدة الآن، مساء الثلاثاء، بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس، ونعى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإجرائية اليوم، النوب: جمال حجاج، وفوزي فتي، وحسن عيد، داعيا الله أن يتغمدهم برحماته، ومعلنًا عن خلو مقاعدهم

الكمامة في البرلمان إجباري منذ الدخول وحتى الخروج

ارتدى جميع النواب الكمامة إلزاميًا منذ بداية دخولهم إلى قاعة مجلس النواب، وذلك حفاظًا على حياة النواب، ومن المقرر أن يتكرر الإجراء نفسه في كل مرة من انعقاد جلسات البرلمان ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

حنفي جبالي رئيسًا وأبو العينين وأحمد سعد بمنصب وكيلي مجلس النواب

وفاز المستشار حنفي جبالي ، برئاسة مجلس النواب ، عقب عملية تصويت تمت بمعايير حددتها الأمانة العامة للمجلس ضمن لائحته الداخلية، وأعلنت فريدة الشوباشي فوز الجبالي على كلًا من ومحمد صلاح أبو هميلة وأحمد يوسف دراج ومحمد مدينة، لرئاسة مجلس النواب ، بحصوله على 508 صوتًا من إجمالي 578 بينها 11 باطلًا.

كما أعلن المستشار جبالي، فوز النائب محمد أبو العينين، والنائب أحمد سعد، بمنصبي وكيل مجلس النواب، حيث قال «السادة الأعضاء، لقد انتهت اللجنة الخاصة المشكلة للإشراف على إجراءات انتخاب وكيلي المجلس من عملها، وأعدت تقريرًا بذلك أتلوه على حضراتكم».

«المايك» يحرج أشرف سردينة ويجعله أول نائب يعيد القسم بالجلسة الإجرائية

تعرض النائب أشرف سردينة عضو مجلس النواب لموقف محرج، في أثناء أداءه اليمين الدستورية لعضوية المجلس بعدما تعطل «المايك» قبل أن يتمكن من أداء اليمين، الأمر الذي اضطره لإعادته أكثر من مرة بسبب أخطاء في الألفاظ لأول مرة.