فيلم «الخطة العامية» يحقق 10 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم «الخطة العامية» 10 مليون و967 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، وهو من تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب، بطولة على ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبد الجليل.

بينما حقق فيلم «الصندوق الأسود» 8 مليون و642 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، والفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة، والعمل يدور في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة، حول سيدة حامل تواجه عملية سرقة بمنزلها وتتوالي الأحداث حتى نهاية الفيلم.

وما زال فيلم «ريما» يحقق نجاحًا حيث حقق الفيلم إيرادات تخطت مليون و 400 ألف جنيه، وفيلم «ريما» بطولة مايا نصرى ومحمد ثروت وإيهاب فهمى وفراس سعيد وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول فكرة الرؤى، «هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها.

أما فيلم «حظر تجول» فحصد 367 ألف جنيه، وهو من بطولة الفنانة إلهام شاهين وأمينة خليل، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور الأحداث في خريف عام 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، حيث تخرج فاتن من السجن بعد قضائها عشرين عامًا بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، وتجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ابنتها ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

وكان فيلم «صابر وراضي» للنجم أحمد أدم حقق نجاحاً ووصل إيراداته إلى 406 ألف جنية، في حين حقق فيلم «عفريت ترانزيت» إيرادات وصلت إلى 2 مليون .