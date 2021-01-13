إنشاءات 3 محطات وسيطة لتجميع المخلفات في قنا بـ5.5 مليون يورو

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بالمحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبو تشت، بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

وأوضح محافظ قنا، أن المحطة سيتم تنفيذها على مساحة 4 آلاف متر مربع، ومخصصة لاستيعاب 200 طن مخلفات في اليوم، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلى مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، لافتًا إلى أن المحطة الوسطية دورها يتمثل في استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى، ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.

وأشار «الداودي» إلى أن المحافظة تهدف إلى إنشاء 3 محطات وسيطة بمراكز قوص والوقف وفرشوط، وكذلك إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية والمدفن الصحي بقوص على مساحة 25 ألف متر وبتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 5.5 مليون يورو مقدمة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني، وهيئة المعونة السويسرية، وهيئة التعاون الفني الألماني، ما يساهم في رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية، فضلًا عن توفير الوقت والجهد وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأكد محافظ قنا أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة البيئة ومحافظة قنا لإنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة، والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات، وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة، والحفاظ على الصحة العامة في محافظة قنا، موضحًا أن المحافظة تعمل في هذا الشأن منذ سنوات بالتعاون مع مجموعة من الداعمين.