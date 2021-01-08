بـ «جنيه واحد».. طرق تفعيل بطاقة التموين الرقمية من المنزل

نظرا للظروف التي يعاني منها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، استحدثت بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، إمكانية تفعيل بطاقة التموين الإلكترونية من المنزل، بخطوات محددة وبسيطة يسهل على المواطن العادي اتباعها، خوفا من تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين وتسهيل العملية عليهم، والبداية أن يقوم مقدم الطلب بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

ويرصد التقرير التالي لـ «الوطن»، الخطوات التنفيذية لتفعيل بطاقة التموين الإلكترونية الجديدة من المنزل

الخطوات التنفيذية:

- يقوم المواطن بإدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط على خانه دخول ليظهر الآتي:

- ظهور اسم أحد أفراد البطاقة والمطلوب إدخال الرقم القومى الخاص بهذا المستفيد

- إدخال رقم الموبايل المقبول على البطاقة المسجل مسبقا، ويظهر منه آخر ثلاثة أرقام

- ظهور بيانات البطاقة المدخلة ويقوم بالضغط على التالى

- يتم إرسال كود تحقق على الموبايل الخاص بالمواطن وعلى المواطن كتابة كود التحقق المرسل له فى شاشة التسجيل الخاصة

- يتم كتابة كود التحقق المرسل على رقم الموبايل المقبول في مدة لا تزيد عن 3 دقائق وسيتم خصم 1جنيه، من الدعم المقدم للمواطن في حالة الموافقة، ويتم الضغط على خانة إرسال.

- فى حالة انتهاء المدة المتاحة لكتابة رقم التحقق ولم يتمكن المواطن من إدخال كود التحقق، يمكن الضغط على إرسال كود التحقق مرة أخرى وإدخاله

- فى حالة إدخال كود التحقق بصوره صحيحة يحب الضغط على تنشيط وذلك لتنشيط البطاقة واستلام الرقم السرى من خلال رقم الموبايل المسجل.

بعد إجراء جميع الخطوات تكون بطاقة التموين صالحة للاستخدام.

وقد حذرت وزارة التجارة والتموين، مقدم أي طلب عبر بوابة مصر الرقمية من إدخال بيانات غير صحيحة، لأنه في هذه الحالة سوف يتعرض المواطن إلى المساءلة القانونية بتهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وسوف يحرم من البطاقة التموينية مدى الحياة