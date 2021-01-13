3 دورات تدريبية لأئمة الأوقاف بالتعاون مع جامعة عين شمس

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس، الذي يتم توقيعه اليوم بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي، والذي أكد أنّ بروتوكولات التعاون تهدف لتطوير الأئمة والعاملين بالأوقاف، والتوسع في مجال التدريب والتثقيف والاستفادة من الخبرات المتنوعة.

وأكد وزير الأوقاف في كلمته، أنّ بروتوكول التعاون مع جامعة عين شمس يشمل التدريب على 3 مهارات، وهي اللغة العربية مع قسم اللغة العربية بكلية الآداب على أن تكون 16 ساعة تدريبية على النحو والإعجاز البياني، والإرشاد النفسي وأساسيات علم النفس والاجتماع مع أساتذة من الجامعة، وتدريب التواصل الإعلامي مع متخصصين من كلية الإعلام.

50% تتحملها جامعة عين شمس

وكشف وزير الأوقاف عن تحمل جامعة عين شمس، 50% من تكاليف الدراسة، بينما تتحمل وزارة الأوقاف 50% المتبقية، وحال تخلف الدارس يتحمل تكاليف الدراسة بنفسه، موضحا أنّ الهدف من كل ذلك هو الرقي بالإمام، فهو كما سيتأثر سيؤثر.

ولفت إلى أنّ كسر الحواجز النفسية سيخلق أجواء من التفاعل بين الأئمة وزملائهم من خريجي الجامعات، ما يؤدي إلى اتساع الثقافة.

يذكر أنّ وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس، وقعتا قبل قليل بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون بينهما، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

برامج تدريب الأئمة

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أنّ توقيع البرتوكول بين الجامعة والوزارة يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، حيث وقعت الوزارة منذ أيام بروتوكول آخر مع جامعة الأزهر

ويوقع عن الوزارة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني، ويشمل بروتوكول التعاون العديد من المجالات التي يعلن عنها عقب توقيع البروتوكول.