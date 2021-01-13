تسليم 36 شيكا لإقامة 50 مشروعا صغيرا للأكثر احتياجا بكفر الشيخ (صور)

نظمت الأورمان، اليوم، احتفالية بديوان عام كفر الشيخ، وذلك لتوزيع 36 شيكًا وقرضًا للشباب والأم المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا لإقامة 50 مشروعًا حرفيًا ممولًا، وذلك في إطار التعاون المثمر بين جمعية الأورمان ومحافظة كفرالشيخ وبنك القاهرة، كمرحلة ضمن الدور المجتمعي الذي تنفذه الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

وقدم جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور مهم وحيوي في خدمة المجتمع ومساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، بتقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات لخدمة أبناء المحافظة

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحالات المستفيدة تم اختيارها بعد إجراء بحث اجتماعي بالتعاون مع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية وتحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.

ونوه إلى أن الجمعية تخطط في الفترة المقبلة إلى مواصلة مشروعاتها الخيرية في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة كفرالشيخ، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة لتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التي تقدمها الجمعية لغير القادرين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد عصام حندولة، مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، وعمرو الشافعي، مدير قطاع بنك القاهرة.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، توزيع 3 آلاف بطانية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة كفر الشيخ خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة احتياجات الأسر اليومية في فصل الشتاء.

وأكد شعبان أنه تم التوزيع في قرى أبو طبل والخادمية واسحاقه مركز كفرالشيخ، وقريتي كفر الجزائر والغنيمي مركز قلين، وقرية الزعفران مركز الحامول، وقرية العجوزين مركز دسوق، وقرية كوبرى الزاوية مركز الرياض، وقرية الشهابية مركز البرلس.