6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

سجلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأكد مصدر بمديرية الشؤون الصحية في جنوب سيناء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في موجتها الأولى بلغ 861 إصابة، بينها 27 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء حتى اليوم 766 حالة.

وأوضح المصدر، أن إجمالي عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بمستشفيات العزل يبلغ 16 حالة فقط، وعدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالعزل المنزلي 53 حالة.

وقال المصدر إن حالات الاصابة بالفيروس في تراجع خلال هذه الفترة، بسبب وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية موضحًا أن الحالة الصحية للمصابين بمستشفيات العزل مستقرة، ويتلقون العلاج تحت رعاية طبية على أعلى مستوى، ويجري متابعة حالات العزل المنزلي من قبل الفرق الطبية المتخصصة، والتواصل معهم على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم الصحي، والإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بهم.

وأشار إلى أن مدينة أبوزنيمة تعد أقل مدن المحافظة في عدد الإصابات بالفيروس، تليها مدينة سانت كاترين، ثم مدينة دهب ورأس سدر، وتعد مدينة الطور أعلى مدن المحافظة في تسجيل عدد الإصابات بالفيروس.

وأضاف أنه يجرى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحجر بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، ويجري متابعة هذه الحالات حتى تتماثل للشفاء.

جدير بالذكر أنه جرى تجهيز مدرسة التمريض بمدينة طور سيناء للكشف عن حالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا، وعزل المصابين لحين الانتهاء من ترميم وصيانة مستشفى طور سيناء العام، إضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى أبورديس العام، لاستيعاب الإقبال عليها خاصة بعد غلق مستشفى الطور العام.

كما جرى تخصيص أقسام بمستشفيات أبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الدولي، كأقسام لعزل مصابي فيروس كورونا.