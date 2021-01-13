2900 وظيفة بالشهر العقاري للمؤهلات العليا والمتوسطة «نقل وندب»

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بوزارة العدل، حاجاتها لشغل 2900 وظيفة شاغرة لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة خلال يناير 2021، بنظام النقل والندب من الجهات الحكومية الأخرى في جميع محافظات الجمهورية.

محاسبون ومدخلو بيانات من الوظائف التي يتضمنها الإعلان

وتتضمن هذه الوظائف التخصصات الوظيفية والمهنية التالية:

- محاسبون.

- باحث إداري.

- مدخلو بيانات.

- مهندس حاسبات.

- مسؤول دعم فني.

- فني تبريد وتكييف.

- مهندس مدني.

- كاتب رابع.

- مترجم.

- عامل خدمات معاونة.

- مراجع مساحي.

طريقة التقديم

وتقبل المصلحة أوراق حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة لجميع المحافظات، بنظام نقل وندب داخلي بين الجهات الحكومية ومصلحة الشهر العقاري، ويتم تقديم طلبات الراغبين في الحصول على الوظيفة بطريقة النقل بالدرجة المالية أو بطريقة الندب، وذلك باسم السيد المستشار، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق على العنوان التالي: القاهرة - لاظوغلي - مبنى وزارة العدل - الدور الرابع.

الشروط والتفاصيل المطلوبة لكل وظيفة

1- استيفاء الأوراق المطلوبة.

2- تقديم الأوراق المطلوبة باسم السيد المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.

الأوراق المطلوبة للتعيين بالنقل

- طلب نقل للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- بيان حالة وظيفية للمتقدم على أن يكون الطلب حديثا معتمدا ومختوما من جهة العمل، مدونا به المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن آخر عامين والجزاءات إن وجدت.

- صورة من شهادة الدراسات العليا والدورات.

- 3 صور شخصية حديثة الحاصل عليها المتقدم.

- مستند يفيد بموافقة جهة العمل الأصلية على النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

- اجتياز اختبارات الحاسب الآلي.

- اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.

تقدم الطلبات على العنوان التالي: القاهرة – لاظوغلي، مبنى وزارة العدل - الدور الرابع.