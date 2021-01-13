إصابة نجل الفنان حسام فارس في حادث «موتوسيكل»

تعرض نجل الفنان حسام فارس، لحادث سير بسبب «الموتوسيكل» وتعرضه لكسر في إحدى قدميه، حسب ما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حسام فارس، على موقع «فيسبوك» عدة صور لنجله قبل وبعد الإصابة معلقًا عليها بقوله: «سيف ابني عمل حادثة صعبة بالموتوسيكل بتاعه، إمبارح حصل كسر في مكان صعب في الركبة اليمين».

اشتريت «الموتوسيكل» بعد إلحاح ابني

وتابع: «قعدت أنصحه كتير بلاش موتوسيكل في السن ده، وللأسف قعد يزن كتير اشمعنى أنا أصحابي عندهم موتوسيكل، قولتله خطر حادثته صعبة، طبعًا ماسمعش أي كلمه من اللي أنا قولتها».

أكبر غلطة عملتها مع ابني

واستطرد «المهم جيبت له الموتوسيكل، وقولتله كل النصايح اللي ممكن يقولها أب لابنه علشان يحافظ على نفسه، جبتله الموتوسيكل ودي أكبر غلطة أنا عملتها، أنا أول مرة أكتب بوست زي ده وكتير بيحصلي حاجات كتير وعمري مانزلت بوست بحاجه بتحصلي أنا كاتب ده علشان أقول حاجة واحدة بس، إوعى تجيب لابنك حاجة إنت شايفها خطرعليه، إنت شايف المنظور من بره صح أكتر من ابنك، أنا غلطت».

ويعرض للفنان حسام فارس خلال الفترة المقبلة مسلسل «في يوم وليلة» والذي تدور أحداثه خلال 35 حلقة، ومن المتوقع عرضه خارج موسم رمضان، وانتهى صناع المسلسل من تصوير مشاهده قبل نهاية ديسمبر الماضي، ويضم عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد رزق، داليا مصطفى، صلاح عبدالله، وآيتن عامر، ومحمد جمعة، وسوسن بدر، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وحسني شتا، وولاء الشريف، وإنتاج شركة سينرجي، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

وعلى جانب أخر كان قد شارك حسام فارس فيما يقرب من 70 عمل فني ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها «ملكة في المنفى» أمام نادية الجندي وتجسيده شخصية الملك فاروق، بخلاف أعمال درامية أخرى منها «البيت الكبير، عوالم خفية، رسايل، هى ودافنشي، ولاد تسعة».