خناقات الوسط الفني تنتهي بـ«قعدة عرب» ومباركة النقيب

من وقت لآخر تظهر خلافات في الوسط الفني تصل لدرجة تبادل الاتهامات التي يعاقب عليها القانون في كثير من الأحيان، ولكنها تنتهى بـ«قعدة عرب» أو ما يشبه «الجلسة العرفية» يتزعمها النقيب المسئول عن أعضاءه المتناحرين سواء في مجال التمثيل أو الغناء.

أزمة بين رحاب الجمل وباسم سمرة وتهديد بتقديم بلاغ للنائب العام وأشرف زكي يحلها في «جلسة ودية»

في الأيام الماضية توسط الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، «قعدة عرب» تجمع بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل بعدما اتهمت الأخيرة الأول عبر حسابها بموقع «فيس بوك» بأنه يأتي إلى «لوكيشن» تصوير فيلم «ديك العياط» وهو «سكران» وهددت بتقديم بلاغ ضده للنائب العام وتحذيرها له «أنا هربيك»، الأمر الذي دعا «سمرة» يقوم بتهديدها «حقي هاخده بدراعي»، وعلى إثر ذلك يقوم النقيب بوقف الاثنين عن العمل لحين التحقيق معهما عما بدر منهما.

وقبل تنفيذ قرار نقيب الممثلين بوقفهما عن العمل، ذهب باسم سمرة ورحاب الجمل إلى منزل الدكتور أشرف زكي، وجلسا ثلاثتهما على «كنبة واحدة» يتوسطهما النقيب الذي استمع إليهما وقدما الاعتذار لبعضهما البعض أمامه، وقام «باسم» بتقبيل يد «رحاب»، ليخرج بعدها «زكي» معلنًا انتهاء الخلاف بين الاثنين دون التحقيق مع التجاوزات التي تبادلها الطرفين.

تراشق لفظي بين رامي صبري وصناع أغنية «شكرًا» وهاني شاكر يحلها بـ«التليفون»

وبعد ساعات قليلة من أزمة «باسم ورحاب» ظهرت «خناقة» جديدة في الوسط الغنائي بين المطرب رامي صبري، وصُناع أغنية «شكرًا» للفنان عمرو دياب، بعد قيام الأول بـ«تسريب» مقطع من الأغنية بصوته متهمًا الملحن عزيز الشافعي بتقديم الأغنية للهضبة بعد عرضها عليه، الأمر الذي دعا الشاعر تامر حسين يرد عليه متهمًا إياه بالتعدي على حقوق الملكية «اللي بيحصل سويقة وجهل بالقانون».

وبعد التراشق بين رامي صبري والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، وتلويح كل منهما بمعاقبة الآخر بالقانون وطلب فتح تحقيق في الأمر، دخل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر على الخط، واتصل بكل منهما هاتفيًا لإنهاء الأمر بشكل ودي بعيدًا عن ساحات السوشيال ميديا، والتزمت الأطراف الهدوء.