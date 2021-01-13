رغم قرار حظر بيعها.. ضبط عشرات الطيور الحية في سوق الأربعاء بإدفو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، في محافظة أسوان، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة على منطقة سوق الطيور، جنوب المدينة، اليوم الأربعاء، تنفيذاً لقرار محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، بحظر بيع الطيور الحية في مدينة إدفو، بعد اكتشاف حالات إصابة بأنفلونزا الطيور، حيث أسفرت الحملة عن ضبط أعداد كبيرة من الطيور الحية، في منطقة السوق، رغم قرار المحافظ بحظر بيعها وتداولها.

وأكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه فى إطار الإجراءات البيطرية المشددة على الأسواق، لمراقبة تداول الطيور الحية، صدق محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على قرار منع وبيع تداول الطيور الحية بـ"سوق الأربعاء"، في مدينة إدفو، شمال المحافظة، اعتباراً من اليوم.

وقال مدير الطب البيطري، في تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل حملات بيطرية مكبرة على أسواق بيع وتداول الطيور الحية، حيث تبين وجود حالات اشتباه لمرض أنفلونزا الطيور داخل سوق مدينة إدفو، شمال المحافظة، على الفور، وتم رفع الأمر إلى محافظ أسوان والذي صدق على القرار السابق.

وأشار "صالح" إلى أن قرار المحافظ، الذي جاء بناءً على المذكرة التي تم رفعها من الطب البيطري، تضمن أيضاً حظر نقل الطيور إلى خارج الأماكن، التي عثر بها على حالات الاشتباه، مع غلق جميع المحلات غير الحاصلة على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين إشعار آخر، حرصاً على سلامة المواطنين، والحد من انتشار أي أمراض وبائية بين الثروة الداجنة، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين للقرار الصادر.