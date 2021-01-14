تحصيل مليار و239 مليون من التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأضاف "الهجان"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 68 طلب تصالح على مخالفات البناء بحصلات 584 مليون جنيه ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التي جرى تسلمها من المواطنين 220761طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و239 مليون و 392 ألف جنيهوكشف المحافظ ان اجمالي طلبات المراكز والمدن جاءت في بنها 34607 وطوخ 45668 وكفر شكر 10775 وهي المركز الأعلي وشبين القناطر 16529 وقها 1420 وقليوب 24674 والخانكة و39481 والخصوص 7944 والقناطر 24955وشرق شبرا 7160 وغرب شبرا 7548

من ناحية اخري تابعت ايمان ريان نائب محافظ القليوبية اعمال المشروعات المقامه حاليا بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حيث قامت بجوله لمدينة قليوب تم خلالها تفقد اعمال المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية القروية ببلقس وقلما ، حيث تم البدء بتفقد أعمال المتغيرات بحوض التربيعه التابع لوحدة بلقس حيث تم رصد 5 حالات وتم تكليف فنى المتغيرات ومسئول الوحدة بحصر المتغيرات الموجوده بالمنطقة وعرض ذلك بتقرير.

جاء ذلك بحضور السيد عبدالعظيم نائب رئيس المدينة والمهندسة رانيا مدير وحدة المتغيرات بمجلس المدينة و احمد جمعه مسؤل الوحدة المحلية ببلقس .

كما توجهت للوحدة المحلية بقلما لرصد ومتابعه المتغيرات المكانية بالمنطقة ، جاء ذلك بحضور عبدالمنعم رئيس الوحدة المحلية بقلما ومسؤل المتغيرات بالوحدة .

كمت توجهت لتفقد أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة ، حيث تم تفقد أعمال رصف طريق بلقس شارع الجيش بطول 2.5كم بداية من من الاسعاف تجاه كوم اشفين بعرض 9 متر .

كما تم تفقد إستكمال احلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية ببلقس على مساحه 270 متر تكلفه مليون ونصف حيث تم الانتهاء من الدور الاول وجارى الانتهاء من الدور الثانى بتكلفه 750 الف وتم التواصل مع مدير الاسكان لسرعه انهاء الاعمال بمنى الوحدة وتسليمة خلال 3 اسابيع .

فضلا عن انه تم متابعه ومعاينة اعمال طلبات التصالح وتم مقابلة المواطنين وحثهم على الالتزام بالاجراءات القانونية.

كما تم معاينة مبنى الجمعية الاستهلاكية المقام على املاك الوحدة على مساحه 120 متر لدراسة استغلاله الاستغلال الامثل بالاضافه الى عدد 12 محل ايجار قديم .

يذكر ان ريان تفقدت توسعات محطة مياه قليوب (كوم أشفين) 68 / 136 ألف م3/يوم بتكلفة 191 مليون جنية على مساحه المحطة 10 فدان وتخدم قري مركز قليوب ، حيث تم البدء فى اعمال المحطة فى شهر 9_2018 وجارى الان التشغيل التجريبي لها .

اختتمت ريان جولتها بتفقد اعمال توسعات مدرسة عبدالحليم مأمون الاعدادية المقامة على مساحه 320متر بتكلفة 5 مليون جنية ومكونة من دورارضى و 4 علوى ب16 فصل دراسي. ووصلت نسبة تنفيذ الاعمال بها الى 93% و تم بدء الاعمال فيها فى اول يوليو الماضي وسيتم الانتهاء منها فى فبراير الجاري .