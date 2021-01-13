اكتشاف «تزويغ» 27 موظفا بالمصادفة في الدقهلية وإحالتهم للتحقيق

قاد عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة على الوحدة المحلية بقرية "منية محلة دمنة"، خلال توجهه لفحص إحدى الشكاوى بالقرية.

وأثناء الزيارة تبين عدم وجود 27 من العاملين بالوحدة المحلية، ورفع مذكرة للمحاسب هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، الذي قرر، على الفور، إحالتهم للتحقيق أمام الشئون القانونية برئاسة المركز.

وأجرى نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة معاينة على الطبيعة لأحد المباني، استجابة لشكوى أحد المواطنين بفحص الرخصة ومطابقتها مع الوضع على الطبيعة، وتبين سلامة المبنى والتزامه بالمواصفات الفنية والرسم الهندسي.

وفي سياق متصل، تفقد "سعد" مركز طب الأسرة بقرية "شها النموذجية"، وزار صيدلية المركز، للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية واحتياجات المركز من الأدوية المختلفة، وكذلك قسم العلاج الطبيعي والتحاليل والأشعة، وقسم الغسيل الكلوي، واستمع إلى المرضى، الذين أشادوا بمستوى العمل داخل المركز.

وأشاد نائب رئيس المدينة بمستوى الخدمة الطبية المقدمة من المركز، والتزام طواقم العمل فيها بالحضور والانضباط ،وتقديم خدمة طبية راقية، كما وجه الشكر إلى أبناء القرية وشبابها على جهودهم ومشاركتهم المجتمعية في الارتقاء بمستوى مختلف الخدمات بقريتهم، مؤكداً على أن الجميع في الجهاز التنفيذي، ورجال الخير من أبناء مركز المنصورة، يعملون يداً واحدة من أجل الوطن.

ويضم مركز طب الأسرة بالقرية مختلف التخصصات الطبية، منها العلاج الطبيعي والأسنان والتحاليل والعلاج الطبيعي والباطنة والنساء والتوليد وغيرها، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي، الذي يضم 13 ماكينة غسيل، ويعمل بالمركز 47 طبيباً وصيدلياً، و9 ممرضين، و 4 مراقبين صحييين، إضافة إلى 22 فني معمل، و11 فني أشعة، و2 فني أجهزة طبية، و4 فني إحصاء، بالإضافة إلى فريق من الموظفين الإداريين.