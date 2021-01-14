التحقيقات تكشف تفاصيل علاقة طالبة الثانوي مع زميلها بما يخالف شرع الله

فجرت جهات التحقيق في واقعة العلاقة المحرمة والحمل السفاح لطالبة أولى ثانوي «دينا.ن» 16 سنة، من زميلها «فهد» 17 سنة مفاجأة، إذ بينت التحقيقات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن الطالبة مارست «علاقة شاذة» (أى ما يخالف شرع الله) مع زميلها بعد أن عرفت بأنها حامل، وأن النيابة العامة قررت إحالة الطالبة إلي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان إذا ما كانت بكرا أم لا، وبيان تاريج حملها والأداة المستخدمة في ذلك، وبيان إذا ما كانت مارست علاقة شاذة من الخلف، وإذا كانت متكررة الاستخدام.

التحقيقات: أسرة الطالب رفضت الاعتراف بالجنين في بادئ الأمر

وأفادت تحقيقات النيابة أن الفتاة كانت تتحدث مع زميلها في الهاتف وبعدها استجابت له عندما عرض عليها إقامة علاقة غير شرعية معه في منزل جده بالمقطم، وذهبت إليه في المكان والزمان المحدد، وعاشرها معاشرة الأزواج وفقدت خلال اللقاء الحميمي الأول عذريتها، وتكررت اللقاءات حتى عرفت بعدها من الطبيب أنها حامل في شهرها الثالث، فأخبرت والدتها بعلاقتها مع زميلها «فهد» وذهبت هي ووالدها وأقاربها إلى أسرة زميلها الذي اعترف بعلاقته بها لكن أسرته رفضت الاعتراف أو الزواج العرفي في بادئ الأمر.

تهمة الاعتداء على فتاة قاصر نسبتها النيابة للطالب

وأوضحت التحقيقات أن أسرة الطالب وافقت على الزواج العرفي بعد أن لجأت أسرة الفتاة إلى النيابة العامة التي قررت حبس زميلها على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، وبعد ذلك حدث تصالح بينهما وخرج زميلها من القضية على ذمة التحقيقات، وبقيت هى في منزل أسرتها طوال أشهر الحمل، وكانت الأمور هادئة حتى حان موعد ولادتها وحدث خلاف بين أسرتها وأسرة زميلها على نفقات الولادة وأصيب خلال مشاجرة بالمستشفى 4 من الجانبين، وألقت المباحث القبض على طرفي المشاجرة لتبدأ النيابة فصلًا جديدًا من التحقيقات التي انتهت بالتسوية.