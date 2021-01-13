كيف تحصل على قرض بـ1.5 مليون جنيه دون ضامن من بنكي الأهلي ومصر؟

يلجأ كثير من المواطنين إلى الحصول على قرض شخصي من البنوك، لتلبية الاحتياجات الأساسية من متطلبات الحياة، ويحرص العديد منهم على اللجوء إلى البنوك التي تعطي قرضا شخصيا ذا قيمة مالية كبيرة وبدون ضامن وبتسهيلات تجعل إجراء عملية الاقتراض تتم بشكل سريع.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على قرض المليون ونصف المليون وبدون ضامن من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك كالتالي:

البنك الأهلي المصري

مزايا قرض المليون ونصف من البنك الأهلي

- مدة القرض الشخصي للعاملين تصل إلى 12 عامًا.

- يمكن الحصول على قرض المليون ونصف المليون من البنك الأهلي المصري من دون الحاجة إلى ضامن.

- يمنح القرض العاملين فرصة فتح الحساب الجاري مجانًا.

- يكون القرض خاصًا بالعاملين في الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

- يعطي القرض للعاملين تأمينًا على الحياة والعجز الكلي بشكل مجاني.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المليون ونصف المليون

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل وتكون سارية.

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض المليون ونصف

يشترط للراغبين في الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري، ألا يقل السن عن 21 عامًا، وألا تزيد سنه على 60 عامًا عند نهاية سداد التمويل.

بنك مصر

مزايا القرض الشخصي والشروط المطلوبة

- قد تصل مدة السداد إلى 8 سنوات في بعض فئات القطاع الخاص.

- مدة التقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب، و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط، و5 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.

- تصل قيمة التمويل إلى 1.5 مليون جنيه للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام.

- يتم إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب عند الحصول على قرض شخصي.

- يحصل العملاء على قيمة القرض بأقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- يمنح القرض الشخصي للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- لا يُشترط وجود ضامن للعميل للحصول على القرض الشخصي.

- يمكن الحصول على قروض من البنوك الأخرى.

المستندات المطلوبة

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وتكون سارية.

- يقوم العميل باستيفاء شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهر.

- استيفاء العميل بطلب الحصول على القرض من البنك وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.