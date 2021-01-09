بنك مصر يحصل على مركز متقدم في ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2020

حصل بنك مصر على مركز متقدم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2020، وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية، حيث أعلنت المؤسسة العالمية عن حصول بنك مصر على المركز الثانى كأفضل مسوِّق تمويلى وكأفضل مرتِّب رئيسى للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة لعام 2020، وذلك ضمن بنوك إقليمية ودولية كبرى بالقائمة، ويأتى ذلك التتويج بعد أن قام البنك بإتمام 29 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية نحو 8.9 مليار دولار، قام فيها البنك بدور المرتب الرئيسى، وكذلك إتمام 27 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 9.1 مليار دولار أمريكى، قام فيها البنك بدور مسوق التمويل من إجمالى العمليات التمويلية، ويعد هذا استمراراً للإنجازات التى يقوم بها بنك مصر على مدار الـ5 سنوات الماضية فى ترتيب وتسويق القروض المشتركة.

ويأتى الترتيب الحاصل عليه بنك مصر عن دوره فى القروض المشتركة، كمرتِّب رئيسى وكمسوِّق للقروض المشتركة وهى الأدوار الأساسية فى القروض المشتركة التى تعتمد على الدراسة والتسويق، وتعكس العلاقات الجيدة مع كل من العملاء التى يتم ترتيب القروض لها، وكذا البنوك التى تتم دعوتها للمشاركة فى القروض، ويأتى ذلك التصنيف تتويجاً لدور البنك الحيوى لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثال قطاعات البترول، والكيماويات والبتروكيماويات، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والحديد، والأنشطة العقارية، مما يؤكد دور بنك مصر فى دعم الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص البنك الدائم على دعم الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته.

ويواصل بنك مصر بهذا التتويج حفاظه على مركزه المتقدم خلال السنوات الخمس الماضية فى مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، وفقاً للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، ويؤكد الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية، واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.

ووفق الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات فإنه توجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة بما يقرب من 29 عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 142.4 مليار جنيه تقريباً، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر فى تلك العمليات 53.6 مليار جنيه تقريباً فى عدة قطاعات مثل «الاستثمار العقارى، السياحة، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الزراعى والحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، الخدمات المالية، التعليم، المقاولات، مواد البناء، وغيرها».