رغم التقلبات الجوية انتظام حركة الملاحة الجوية بالمطارات المصرية

واصلت قيادات مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، تيسير أعمال الرحلات الجوية بمختلف المطارات، رغم التقلبات الجوية والطقس السيئ الذي يضرب البلاد.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، انتظام حركة الملاحة الجوية رغم الأجواء والتقلبات الجوية السيئة بسبب الطقس، وشهدت حركة إقلاع وهبوط الطائرات انتظاما على مدار اليوم رغم سوء الأحوال الجوية، بسبب نشاط الرياح، وسقوط الشبورة المائية وانخفاض درجات الحرارة .

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة، حتى ساعة تاريخه، وأن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات، ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحة أن التأثير على حركة الملاحة الجوية يحدث عند غياب الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنه في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن الطقس السيئ خلال الـساعات المقبلة، فإن الشركة تُهيب بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة، ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات، ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات، للوصول إلى المطارات المصرية دون أي تأخير، حرصا على سلامة المسافرين .

المطار يشهد سفر ووصول 210 رحلة لنقل 22 ألف مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية

وشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار يوم أمس الأربعاء، مغادرة ووصول 22 ألف راكب على متن 210 رحلات جوية، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصول 104 رحلات طيران دولية وداخلية وخاصة، أقلت نحو 9 آلاف راكبا، ومغادرة 106 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية، أقلت على متنها حوالي 13 ألف مسافر.

ضيافة مصر للطيران تشارك في مراسم الإفتتاح بالترحيب بالفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد

في غضون ذلك شاركت أطقم الضيافة الجوية بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، في مراسم الافتتاح بالترحيب بالفرق المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.