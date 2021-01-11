مطار القاهرة يستقبل غدا 10 منتخبات مشاركة ببطولة العالم لليد

يستقبل مطار القاهرة الدولي غدا الثلاثاء ، 10 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، التي تنطلق الأربعاء القادم، وحتى 31 من يناير الجاري، وسط تدابير وقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر بالمطار، إنه من المنتظر وصول بعثة منتخب تشيلي وعددها 23 راكبا، ومنتخب كوريا وعدده 23 راكبا، كما يصل منتخب الجزائر وعددهم 30 راكبا، ويصل كل من منتخب فرنسا وعدده 33 راكبا، ومنتخب النمسا، وعدده 28 راكبا، ومنتخب ألمانيا وعدده 34 راكبا، ومنتخب الدنمارك وعدده 31، وكذلك السويد وعدده 29 راكبا، والنرويج وعدده 33 راكبا، وتونس وعدده 31 راكبا، كما يصل 44 راكبا من الشخصيات والوفود المشاركة في البطولة.

الملاح أشرف حافظ يستقبل ضيوف مصر المشاركين ببطولة كرة اليد

ويتولى فريق من العلاقات العامة، بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، والملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، إنهاء إجراءات وصول كافة المنتخبات والشخصيات المشاركة بالبطولة وحتى خروجها من المطار.

3 منتخبات دولية تصل القاهرة خلال ساعات

وتواصل المنتخبات المشاركة وصولها مطار القاهرة الدولي، حيث من المنتظر وصول 3 منتخبات دولية بعد قليل للمشاركة بالبطولة التي تسضيفها مصر.

وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة.

ويتولى فريق من أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، إجراء التحاليل اللآزمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتأكد من خلوهم من أي عدوى.

وتتولى السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، إذ تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لإستقبال واستضافة جميع المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.