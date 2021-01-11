مطار القاهرة يستقبل منتخب «بيلاروسيا» للمشاركة ببطولة اليد

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل منتخب «بيلا روسيا» لكرة اليد، للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

واتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن بعثة منتخب بيلاروسيا، وصلت قبل قليل مطار القاهرة، وتضم 27 لاعبا وفنيا، قادمين على متن رحلات طيران الخطوط الأوكرانية، رحلة رقم 397.

واستقبل المطار أعضاء منتخبات الكونغو الديمقراطية على مجموعتين وعددهم 25 راكبا، ووصلت المجموعة الأولى على طيران الإثيوبية قادمين من أديس أبابا رحلة رقم 452، والثانية وصلت على متن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رقم 800 قادمة من باريس.

ووصلت كلا من منتخبات «آيسلندا» وعددهم 30 راكبا، ومنتخب «البرتغال» قادمين على متن رحلة مصر للطيران رقم 760 وعددهم 31 لاعبا وفنيا، كما استقبل مطار القاهرة فجر اليوم بعثة منتخب الأرجنتين.