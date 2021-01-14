الجمهوريون يطيحون بترامب.. وجلسة المحاكمة بعد تنصيب بايدن

انتهى مجلس النواب الأمريكي، من التصويت على مساءلة الرئيس المنتهية ولايته9 دونالد ترامب للمرة الثانية لدوره في أعمال الشغب الدامية في الكابيتول الأسبوع الماضي، وصوت 10 جمهوريين إلى 222 من الديمقراطيين بالموافقة على القرار، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

وضمت قائمة النواب الجمهوريين كلا من: النائب دان نيوهاوس من واشنطن، جون كاتكو من نيويورك، خايمي هيريرا بيوتلر من واشنطن، النائب آدم كينزينجر من إلينوي، النائب فريد ابتون من ميشيجان، النائبة ليز تشيني من وايومنج، النائب بيتر ميجر من ميشجان، النائب أنتوني جونزاليس من ولاية أوهايو، النائب توم رايس من ساوث كارولينا، والنائب ديفيد فالاداو من كاليفورنيا.

وبعد المصادقة على مشروع القانون حول مساءلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، التي يهيمن فيها الجمهوريون، مما يمهد إلى محاكمته بهدف عزله ومنعه من تقلد الرئاسة مجددا إذا أدين بالتحريض على التمرد.

ولكن الخطوات التالية في العملية غير واضحة بعض الشئ، حيث لم يوافق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع، قائلا إن المجلس لن يستخدم حالة الطوارئ للدعوة إلى عقد جلسة فورية هذا الأسبوع، وهذا يعني أن المحاكمة في مجلس الشيوخ لن تقام إلا بعد مغادرة ترامب لمنصبه، ومن المرجح أن تستمر في الأيام الأولى لرئاسة بايدن.

وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضهم، ليصبح ترامب أول رئيس أمريكي يتم المساءلة من أجل عزله مرتين خلال فترته الرئاسية، وينص القرار على أن تصرفات ترامب تتماشى مع الصيغة الدستورية «للجرائم والجنح الخطيرة» التي يمكن مساءلة الرئيس بسببها، بعد حشد أنصاره لاقتحام مبنى الكابيتول.