مستشار الرئيس لمن يتعافى من كورونا: انتظروا أسبوعا آخر قبل الخروج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصاب فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» من أصحاب الأعراض البسيطة، عليه إجراء العزل لمدة 14 يومًا بداية من ظهور الأعراض، وينتظر أسبوعا آخر بعد اختفاء الأعراض، ثم يتعامل مع الآخرين مره أخرى، موضحًا أنه لا يوجد نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية أو الأكسجين في الوقت الحالي.

تاج الدين: تم العمل على زيادة مولدات الأكسجين

وأضاف «تاج الدين»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «mbc مصر»، أن هناك ما يسمى مولدات الأكسجين تم زيادتها، كما أن كل فترة يتم تأهيل الأماكن لمعالجة أي نقص لأنه موضوع حيوى لا يقبل إلا هذا، كما حرص كثير من المواقع للاحتفاظ بكميات أكثر من الأكسجين قد لا تكون تحتاجتها، فالحالات الحرجة في مثل هذه الظروف لا تقبل أي تأخير.

لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة، وكل لحظة في إدراة الأزمة قد تظهر بعض النقاط التي تحتاج لتعديل أو تغيير، مشددًا على جاهزية ما يسمى بالاحتياطى الاستراتيجي، أي أن هناك أدوية معينة تستخدم في هذه الأزمة، فيجب معرفة الكميات المتاحة والجهات التي توفرها ويكون لدينا احتياطي استراتيجى.

نرسل تقريرا يوميا للرئيس حول الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية

وأوضح أن مصر لديها احتياطى استراتيجي من أجهزة التنفس الصناعى وبرنامجا للحصول على أجهزة جديدة، فضلًا على أنه لم يكن هناك دواء ناقص في الفترة الماضية، ومصر مليئة بالمؤسسات القوية التي توفر الخدمة في أوقات الأزمات والكوارث، «نرسل تقريرا يوميا للرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة حول الاحتياطي الاستراتيجي للأدوية».

وتابع: «هناك شركات توزيع، وعندما تطلب الجهات أدوية أو مستلزمات طبية يتم إرسالها مباشرة، وفي كل مستشفى صندوق طوارئ لتوفير المستلزمات العاجلة ».