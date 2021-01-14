إعدام 200 كيلو أغذية فاسدة في حملات رقابية بالدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة علي أماكن تقديم الخدمات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات، بالإضافة إلي حملات الصحة التفتيشية علي المنشآت الغذائية.

خرجت حملة مكبرة علي الكافتيريات والمقاهي برئاسة مدينة جمصة تحرر خلالها عدد 7 محاضر غلق للكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازيه، وتمت مصادرة 17 شيشة ومناقد فحم وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره

خرجت الحملة بتكليف من اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة جمصة وفريق العمل التنفيذى برئاسة أحمد محمد عرفة، نائب رئيس المدينة، لتكثيف الحملات للمرور على الكافتيريات والمقاهي بنطاق المدينة، لمنع الشيشة ومدى الوقوف علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر غلق للكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة عدد 2 ميزان وطقم كراسي بلاستيك و3 استاند حديد و2 منقد فحم وكذلك مصادرة 17 شيشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكافتيريات لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلف محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، اللجنة الخماسية المشكلة برئاسة نائب رئيس المركز وعضوية الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة للمرور علي المقاهي والكافيهات وأسفر مرور الحملة علي التحفظ علي عدد 25 شيشة.

ومرت فرق مراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية «مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق» للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم المرور اليوم على 22 منشأة غذائية بمدينة المطرية

وتمكنت الحملة من إعدام أكثر من 200 كيلو جرام من الأغذية التالفة والفاسدة كما تم سحب عدد 20 عينة من أصناف الأغذية المعروضة لإرسالها للمعمل المشترك للفحص والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة من عدمه كما تم تحرير عدد 8 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الأغذية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين

وجرى غلق وتشميع عدد من الكافيهات والمقاهي المخالفة لقرارات الحكومة وعدم تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض الكورونا.

وشدد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على تكثيف هذه الحملات خصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.