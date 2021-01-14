بداية تسليم أراضي «بيت الوطن» بدمياط الجديدة الأحد المقبل

ينتظر الفائزون بالأراضي السكنية ضمن القرعة العشوائية، موعد تسلم الأراضي، حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17 يناير 2021، وحتى يوم الخميس 4 فبراير 2021، في تسليم قطع الأراضيى السكنية «الأكثر تميزا» وأراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة «بيت الوطن» بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أراضي سكنية عدة، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، ويستلزم الحصول عليها تطبيق عدد من الشروط.

مواعيد التسليم

ويبدأ تسليم قطع الأراضي الأحد المقبل، على أن يتم تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا، القطع من 1: 11، يوم الأحد 17 يناير 2021، والقطع من 12: 22، يوم الإثنين 18 يناير 2021، والقطع أرقام «23- 31- 33- 34»، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، والقطع من 35: 44، يوم الأربعاء 20 يناير 2021.

والقطع من 45: 54، يوم الخميس 21 يناير 2021، والقطع من 55: 64، يوم الأحد 24 يناير 2021، والقطع من 65: 74، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، والقطع من 75: 84، يوم الأربعاء 27 يناير 2021، والقطع من 85: 94، يوم الأحد 31 يناير 2021.

أما القطع من 95: 101، ومن 103: 105، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 106: 115، يوم الثلاثاء 2/2/2021، وتخصيص يومي الأربعاء 3/2/2021، والخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وسيتم تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة «بيت الوطن»، القطع من 1: 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12: 21، يوم يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 22: 31، يوم الثلاثاء 19/1/2021.

والقطع من 32: 41، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 42: 51، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 52: 61، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 62: 71، يوم الثلاثاء 26/1/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن التسلم في المواعيد السابقة.

وتتشابه شروط الحصول على قطعة أرض مع شروط الحصول على وحدة سكنية، وأهم تلك الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وان يكون غير مستفيد من قبل بطرحات الصندوق.