مستشفيات إنجلترا ترفض علاج 4.5 مليون مريض: لا يوجد أماكن بسبب «كورونا»

ذكر تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية أن هناك نحو 200 ألف مريض في إنجلترا ينتظرون منذ نحو عام الدور لإجراء عمليات الفحص الطبي الدورية، إلا المستشفيات لا تستقبلهم وتؤجل طلباتهم بسبب الضغط الذي خلفه انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أنه بحلول نهاية نوفمبر الماضي، كان ما مجموعه 192169 مريضا ينتظرون لأكثر من 52 أسبوعا لتلقي العلاج مع إجمالي قائمة انتظار الآن بأكثر من 4.5 مليون مريض، وهو أعلى رقم منذ بدء السجلات، تم رفض استقبالهم وتأجيلهم.

عدد المرضى المنتظرين كان 1.163 في فبراير 2019

ولفتت الصحيفة إلى أنه في فبراير 2019، كان عدد المرضى الذين ينتظرون لأكثر من عام 1.163 فقط، إلا أن الأرقام تضخمت بسبب الإلغاء الواسع النطاق من قبل المستشفيات البريطانية خلال الموجتين الأولى والثانية من جائحة فيروس كورونا.

ومن المرجح الآن أن يكون عدد القوائم الطويلة أعلى بكثير من 200000 خلال عام حيث تضررت العديد من المستشفيات بشدة من الفيروس منذ نوفمبر.

68% من المرضى كانوا ينتظرون ما يصل إلى 18 أسبوعا

وأشارت الصحيفة إلى أن 68% فقط من المرضى كانوا ينتظرون ما يصل إلى 18 أسبوعا لتلقي العلاج ، مما يعني أن عملية الرعاية الطبية الدورية أخطأت في تحقيق هدفها المتمثل في إحالة 92 في المائة من المرضى وعلاجهم في غضون 18 أسبوعا.

وقد انخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إدخالهم للعلاج الروتيني في المستشفيات في إنجلترا بنسبة 27% في نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

ومع تزايد أعداد مرضى الرعاية الحرجة المصابين بالفيروس في المستشفيات، اضطرت المستشفيات إلى استخدام غرف العمليات التي يجرى بها الفحص كوحدات رعاية مركزة مؤقتة وإعادة نشر الموظفين في مناطق أخرى.

عديد من المستشفيات تضررت بشدة بسبب «كورونا»

ومن المرجح الآن أن يكون عدد القوائم الطويلة أعلى بكثير من 200000 خلال عام حيث تضررت العديد من المستشفيات بشدة من الفيروس منذ نوفمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن 68% فقط من المرضى كانوا ينتظرون ما يصل إلى 18 أسبوعا لتلقي العلاج ، مما يعني أن عملية الرعاية الطبية الدورية أخطأت في تحقيق هدفها المتمثل في إحالة 92 في المائة من المرضى وعلاجهم في غضون 18 أسبوعا.

وقد انخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إدخالهم للعلاج الروتيني في المستشفيات في إنجلترا بنسبة 27% في نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.