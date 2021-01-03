سناء منصور: حصلت على أكبر مبلغ في حياتي بسبب إلهام شاهين

علقت الفنانة إلهام شاهين على دورها في فيلمها الأخير "حظر تجول"، مؤكدة أن الأم لا تستطيع أن تكره ابنتها مهما كانت الأخيرة تكرهها، وشددت على أنها كانت سعيدة للغاية بسبب حضور الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة العرض الخاص للفيلم، ولفتت إلى أنها قالت عن الفيلم إنه تطرق إلى موضوعات مهمة للغاية يعمل المجلس على حلها بالفعل، ومن ثم كان من الجيد أن تتطرق السينما لها.

أشعر بممارسة الأمومة تجاه صديقاتي

وأضافت "شاهين"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "dmc": "الأمومة عطاء وهناك من يشعر بأن واجبه في الحياة هو العطاء، وأنا عندما أمارس الأمومة على إخوتي وأبنائهم وصديقاتي فأنا أشعر بسعادة بالغة لأنني أحبهم من كل قلبي".

وتابعت: "الأم شيء عظيم، وبالأمس خرجت من مراسم دفن الكاتب وحيد حامد واتجهت إلى قبر أمي، وعندما أحزن من قلبي في كل مرة فإنني ألجأ لها وكأنها تعيش معنا، لكن قبلها اصطحبت إلهام ابنة أختي واستكملنا يومنا عند قبر أمي وكنا نتحدث إليها".

وبدورها وجهت الإعلامية سناء منصور حديثها إليها، قائلةً: "منذ أكثر من 25 سنة شعرت أنكِ أمي، وأنني من ضمن أبناء أشقائك وكنت أقدم المهرجانات والحفلات بشكل مجاني، وجات حاجة عن الفورسيزونس في الإسكندرية وبعدها لقيتك بتكلميني وتقوليلي إني رشحتك لحفل الافتتاح اللي كان لسه بيخططوا ليها، وسمعت المبلغ اللي انتِ طلبتيه كان هيغمى عليّ، وكان أكبر مبلغ حصلت عليه في حفل أو إعلان في حياتي، ولما سألتك وهم هيرضوا يدفعوا المبلغ ده؟! قلتِ لي طبعا أنتِ سناء منصور، لدرجة إنهم ادوني الفلوس في كيس، وده بسبب إحساسِك بالأمومة تجاهي".